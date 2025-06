Irmão de Marília Mendonça se manifesta após desabafo da mãe, Dona Ruth

Irmão de Marília Mendonça declarou apoio à mãe, Dona Ruth, após Murilo Huff pedir a guarda unilateral do filho com a cantora

Irmão de Marília Mendonça, João Gustavo se pronunciou sobre o pedido de guarda unilateral do sobrinho, Leo, feito por Murilo Huff, pai do menino. Na tarde desta terça-feira, 24, o familiar da cantora declarou apoio à mãe, Dona Ruth Moreira, em meio à disputa da matriarca com o ex-genro.

Por meio das redes sociais, João compartilhou o desabafo feito por Ruth a respeito do assunto e ressaltou que sempre estará ao lado da mãe. " Até o meu último suspiro estarei contigo ", escreveu o rapaz na postagem.

Ao longo do relato, a mãe de Marília Mendonça falou sobre sua relação com Leo, a criação que está dando para ele e pediu que a justiça seja feita. Dona Ruth Moreira ainda contou que Murilo Huff não paga pensão alimentícia ao filho.

" Eu sempre cuidei do bem-estar do meu neto. Desde o dia em que ele nasceu até o dia de hoje, nunca lhe faltou amor, cuidado… Já passamos por diversos momentos difíceis. Lembro que a própria diabetes do Léo foi diagnosticada a partir de uma suspeita levantada por mim, pois por conhecê-lo a fundo, sabia que algo não estava bem com a saúde do meu neto após o falecimento da minha filha", afirmou ela.

" O Léo nunca recebeu nenhum centavo de pensão do pai, mas jamais ataquei a integridade dele, pelo contrário, sempre defendi que o Léo respeitasse e amasse o pai dele. Quanto ao patrimônio do Léo, podem ter certeza de que este está sendo muito protegido, inclusive submetido a prestação de contas na ação de inventário do patrimônio que a minha filha deixou e que está até hoje em andamento", disse Ruth em outro trecho.

Vale lembrar que a guarda de Leo passou a ser compartilhada entre Dona Ruth e Murilo Huff após a morte de Marília Mendonça, em 2021, Na época do ocorrido, o filho dos cantores ainda era bem pequeno e estava prestes a completar 2 anos de vida.

A versão de Murilo Huff sobre pedido de guarda unilateral

Na noite de segunda-feira, 23, o cantor Murilo Huff se manifestou a respeito de seu pedido à Justiça pela guarda unilateral de seu filho com a cantora Marília Mendonça (1995-2021), Leo, de cinco anos. No desabafo, ele se defendeu das críticas desde que a informação do processo repercutiu na mídia.

"Muito triste ver as pessoas criando histórias sem saber a verdade. Eu nunca pediria a guarda unilateral sem motivos. Infelizmente não posso expor todas as provas e fatos que eu tenho, pois está em segredo de justiça. Mas a verdade prevalecerá! NÃO TENHO A INTENÇÃO, NUNCA QUIS E NÃO QUERO afastá-lo da família materna", declarou ele.

"Entendam que, para mim, o mais confortável seria ficar calado. Mas diante de tudo que eu descobri nos últimos meses, a prioridade agora é o bem-estar do meu filho. Tomei essa decisão por um bem maior. Não julguem sem conhecer a história por completo. No último ano fiz uma média de 13 shows por mês, dos quais mais de 50% eu saí a noite e dormi em casa. Meu filho convive TODOS OS DIAS comigo, e com a minha família", completou.

