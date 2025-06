Irmão de Marília Mendonça sai em defesa da mãe após críticas: 'Batalhou'

Irmão de Marília Mendonça rebateu comentários negativos sobre Dona Ruth e ressaltou o esforço da mãe para criar os filhos e o neto

Irmão de Marília Mendonça, João Gustavo se manifestou sobre as críticas voltadas à mãe, Dona Ruth Moreira, e aos demais membros de sua família. Os comentários negativos direcionados a eles se iniciaram após a batalha judicial com Murilo Huff, pai do filho da cantora, se tornar pública.

Após a página de um fã-clube de Marília relembrar a época em que Ruth vendeu uma televisão para investir na carreira da artista, João fez questão de deixar um comentário ressaltando o esforço da mãe para criar os dois filhos e o neto, Leo, herdeiro da artista.

" Não [vendeu] só a TV, mas a maioria dos móveis. Minha mãe batalhou incansavelmente em prol da minha criação e da minha irmã, e agora a do Leo. Infelizmente, hoje temos que escutar de quem não viveu nada disso que somos ladrões e oportunistas ", lamentou João Gustavo.

Na última semana, o irmão da cantora sertaneja compartilhou uma reflexão sobre manter a mente calma para lidar com qualquer situação. A postagem aconteceu logo após Dona Ruth Moreira e Murilo Huff se pronunciarem a respeito da batalha pela guarda de Leo.

"Domine as suas emoções. Uma mente calma pode lidar com qualquer situação", diz o texto compartilhado por João. O irmão de Marília Mendonça se manifestou pela primeira vez a respeito do assunto envolvendo a guarda do sobrinho no dia 24 deste mês, quando declarou apoio a Dona Ruth.

Irmão de Marília Mendonça sai em defesa da mãe - Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Templo Realidade (@templorealidade)

O conselho de Roberta Miranda para Murilo Huff

Nos últimos dias, a cantora Roberta Miranda opinou sobre a conduta de Murilo Huff após ele solicitar a guarda unilateral do filho, Leo, de cinco anos, à Justiça. Isso porque o artista tem trocado farpas com a ex-sogra, Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça (1995-2021) nas redes sociais; confira mais detalhes!

Leia também: Histórico da relação de Murilo Huff e Dona Ruth: Saiba os detalhes