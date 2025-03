Irmão de Klaus Hee comove com texto de despedida: 'Nos deixou a lição'

O cantor e multi-instrumentista Klebber Hee usou as redes sociais nesta terça-feira, 4, para lamentar a morte de seu irmão, o tabém cantor Klaus Hee

O cantor e multi-instrumentista Klebber Hee usou as redes sociais nesta terça-feira, 4, para lamentar a morte de seu irmão, o tabém cantorKlaus Hee, que faleceu aos 50 anos em decorrência de um câncer no intestino. Vocalista de uma formação cover do grupo britânico U2, Klebber resgatou um clique antigo de Klaus, um dos ex-integrantes da banda Dominó.

"Meu irmão querido e amado, sua caminhada foi até aqui, mas foi intensa e brilhante", iniciou . "Você nos deixou a lição que temos que lutar pelos nossos sonhos até o último momento . Descansa em paz, meu irmão guerreiro, coração valente. Você fez muito diferença nesta terra e também fará aí na glória de Deus", complementou.

E finalizou: "Te amo para sempre, meu irmão querido. E um dis nos encontraremos no reino da glória".

Klebber Hee homenageia o irmão Klaus Hee — Foto: Reprodução/Instagram

A morte do artista foi confirmada pelo produtor musical Ricky Colavitto através das redes sociais. "Após uma batalha contra um câncer, o ex-Dominó Klaus Hee descansou. Fizemos vários eventos juntos e tive a oportunidade de gravar com ele. Meu sentimentos a todos familiares e amigos. Descanse em paz!", escreveu Colavitto em uma publicação em seu perfil.

Carreira

Klaus Alexandre Hee Lopes Fernandes, mais conhecido como Klaus Hee, iniciou sua carreira no meio artístico como modelo. Suas primeiras oportunidades na TV aconteceram na década de 1990, onde trabalhou como assistente de palco do 'Passa ou Repassa', além de integrar o elenco do humorístico 'A Praça é Nossa', ambos programas do SBT.

O artista fez sucesso como membro da boy band Dominó entre 2000 e 2002. Longe da mídia, Klaus Hee cursou a faculdade de Educação Física.

