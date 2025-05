Irmão de Bruno Gagliasso reage após ator se reconciliar com a mãe

Depois que o ator Bruno Gagliasso fez as pazes com a mãe, o irmão dele, Thiago Gagliasso, se pronunciou sobre a decisão

O ator Bruno Gagliasso deu o que falar na internet nos últimos dias ao fazer as pazes com a mãe, Lúcia Gagliasso, após o Dia das Mães. Eles ficaram um longo período sem contato por causa de divergências políticas. Agora, o irmão do artista, Thiago Gagliasso, se pronunciou sobre o reencontro da mãe com o irmão.

Em declaração ao colunista Leo Dias, ele expressou que gostou de ver os dois juntos novamente. “Não estive no encontro. Na real, fiquei sabendo pelas redes sociais, mas fiquei muito feliz”, disse ele, e completou: “Uma pena ser tardia, seria bom ter o apoio dele ano passado na candidatura da minha mãe”.

Vale lembrar que Bruno também não fala com o irmão há vários anos por causa de política e Thiago confirmou o atrito entre eles. “Quanto a minha relação com ele, infelizmente não temos mais nenhum contato. Mas eu não tenho menor problema com ele e desejo o bem dele”, afirmou.

Bruno Gagliasso já falou sobre o afastamento do irmão

Em 2022, Bruno comentou sobre a relação com o irmão no podcast Quem Pode, Pod. "Não é por causa de eleição, isso é bom deixar claro. Não foi por causa de política, mas eu e minha mulher fomos expostos de uma forma que não queríamos ter sido. E aí ficou muito evidente nossa diferença. A gente tem pensamentos políticos completamente diferentes. Hoje em dia não existe mais a política não estar ligada à moral", contou ele.

"Hoje, pra mim, você apoiar esse b*sta é você não ter nenhum tipo de escrúpulo, é diferente. E por isso digo que não vejo, hoje, eu voltar a falar com meu irmão ou conviver. Prefiro ficar com esse sentimento dele com 7, 10, 15 anos de idade... Vai contra tudo o que eu prego, o que eu sou, o que quero pros meus filhos. Não tem como, é inviável, então não me culpo por isso. Eu não tenho culpa, eu tenho dor. De não poder conviver com o filho dele, ter uma relação de respeito, de carinho", declarou.

