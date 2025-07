Irmã de Zé Felipe posta fotos com Virginia e os sobrinhos e desabafa: 'Nunca morre'

A filha do cantor Leonardo, Monyque Isabella usou as redes sociais para compartilhar registros ao lado de Virginia e dos sobrinhos

A filha do cantor Leonardo, Monyque Isabella usou as redes sociais nesta quarta-feira, 23, para compartilhar registros ao lado da ex-cunhada, a influenciadora Virginia Fonseca, e dos sobrinhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Na legenda, ela falou sobre sua proximidade com a empresária mesmo após o fim do casamento dela com o cantor Zé Felipe

"A amizade é um amor q nunca morre! Num mundo onde valorizam mais o conflito e a desunião, eu sou muito grata e feliz de ser ‘do contra’ Obrigada Deus por ter a oportunidade de estar sempre rodeada de amor e poder participar da infância das minhas sobrinhas e do meu afilhado", escreveu na legenda de uma publicação nas redes sociais.

Nos comentários, Virginia escreveu: "Amamos voccccê!!!!!". Outros internautas também opinaram. "A Monyque é o tipo de irmã e amiga que todo mundo queria ter. Sensata, preocupada, e carinhosa. Curta seus pimpolhos e amigos", falou uma. "Isso mesmo, certíssima!! Essa relação afetiva criada com os pequenos jamais será esquecida", declarou outra.

Já nesta terça-feira, 22, ela apareceu de biquíni e calça com transparência ao curtir um passeio de barco com a ex-cunhada. Veja!

Quem são os filhos de Leonardo?

Vale lembrar que o cantor Leonardo tem seis filhos. Pedro Leonardo é o mais velho e fruto do relacionamento de Leonardo com Maria Aparecida Dantas. Monyque é da relação do cantor com Sandra. Enquanto que Jéssica nasceu do namoro dele com Priscila Beatriz.

O cantor Zé Felipe é fruto do atual casamento de Leonardo com Poliana Rocha. Enquanto isso, Matheus Vargas nasceu da relação com Liz Vargas e veio ao mundo no mesmo ano que Zé Felipe. Por fim, o caçula João Guilherme nasceu da relação do cantor com Naira Ávila.

