Irmã de Zé Felipe lamenta ataques após separação do cantor com Virginia

Monyque Isabella fez um desabafo a respeito da onda de ataques recebidos após o fim do casamento do irmão, Zé Felipe, com Virginia

A agrônoma Monyque Isabella, irmã de Zé Felipe, usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 29, para compartilhar um breve desabafo com o público. Por meio de um vídeo, ela contou que tem recebido ataques desde que o fim do casamento do cantor com Virginia Fonseca foi anunciado.

"Eu sei que é muito difícil em rede social você falar para as pessoas não emitirem opiniões sobre o que elas não fazem ideia do que sejam. S ó que muita gente confunde liberdade de expressão com ofensa gratuita. Isso é uma coisa que eu não aceito, pelo menos aqui no meu Instagram, que eu ainda mando", iniciou a filha de Leonardo.

" [Não aceito] Comentários de ódio contra mim e as pessoas que eu amo. A quantidade de pessoas que eu bloqueei por destilarem ódio, de graça, contra pessoas que eu amo foi enorme. Então, eu não discuto, eu só bloqueio", completou Monyque Isabella.

Além da irmã de Zé Felipe, outros familiares do cantor e de Virginia também se pronunciaram sobre o assunto. Mais cedo, William Gusmão, irmão da influenciadora digital, pediu para que o público não acreditasse em teorias criadas em torno da situação.

"Estou vendo muitas coisas falando sobre a minha irmã e o Zé Felipe, várias histórias diferentes, vários contextos diferentes. Cuidado com o que vocês escutam porque a maioria é só querendo pegar hype. Não acreditem. Muito cuidado com o que vocês escutam na internet hoje. O nome da minha irmã está sendo usado diversas vezes com várias histórias diferentes só para ganharem engajamento", declarou o filho de Margareth Serrão.

Zé Felipe ainda saiu em defesa da ex-eposa e pediu para que parem os ataques contra ela. A assessora do cantor também fez o mesmo em um comentário.

O cantor Zé Felipe se emocionou bastante durante um show realizado em Portugal na noite de quarta-feira, 28. O artista, que recebeu o carinho do público presente no local, não conseguiu segurar as lágrimas em diversos momentos da apresentação.

A emoção de Zé Felipe, inclusive, foi compartilhada por Virginia Fonseca, agora ex-esposa do cantor, por meio de suas redes sociais. No registro, é possível notar que ele fica com a voz embargada e chega até a interromper a canção.

Após um dos vídeos viralizar, Poliana Rocha, mãe do famoso, se manifestou e mandou um recado carinhoso ao filho; confira detalhes!

