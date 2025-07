Irmã de Zé Felipe dá resposta sincera ao ser questionada sobre divórcio do cantor

Irmã de Zé Felipe, Jéssica Beatriz foi questionada sobre o fim do casamento do cantor com Virginia Fonseca: 'Nem com a minha'

A influenciadora digital Jéssica Beatriz Costa separou um tempo para bater um papo descontraído com os seguidores que a acompanham nas redes sociais. Ao longo da conversa com o público, a filha do cantor Leonardo se deparou com uma pergunta sobre o término de Zé Felipe, seu irmão, com Virginia Fonseca.

O ex-casal surpreendeu os fãs ao anunciar o fim do casamento em maio, após cinco anos juntos. Um internauta, por sua vez, quis saber se Jéssica havia ficado triste com a separação dos famosos. Sincera, a irmã do cantor explicou que não ficou mexida nem após seu próprio divórcio.

" Não [fiquei triste]. Não fiquei triste nem com a minha [separação], vou ficar com a dos outros? A gente tem que ser feliz. O que é da porta para dentro de casa, só o casal na sua intimidade é que sabe o que acontece, então é isso ", declarou Jéssica Beatriz Costa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Vale lembrar que, mesmo após o divórcio, Zé Felipe e Virginia Fonseca seguem tendo uma boa relação como amigos. Os dois são pais de Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 10 meses.

Recentemente, o ex-casal se reuniu na mansão onde a influenciadora mora com os três herdeiros para celebrar o mesversário do filho caçula. Para comemorar a data especial, José Leonardo ganhou uma festa com o tema 'Safári'.

A decoração contou com muitas bexigas coloridas e animais como leão, zebra e girafa, além do bolo e doces personalizados. "Dia de safári por cá!! Comemorando 10 meses do José Leonardo, que Deus abençoe sua vida sempre meu filho, lhe dê muita saúde, amor, sabedoria, sucesso, felicidade e paz!! Sua família te ama muito", declarou Virginia ao exibir algumas fotos do evento intimista.

Zé Felipe mostra os filhos curtindo a Fazenda Talismã

Recentemente, o cantor Zé Felipe realizou mais uma viagem com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Após ter ido para a Bahia com o trio, o famoso seguiu com os herdeiros para a Fazenda Talismã, propriedade de Leonardo e Poliana Rocha.

O artista fez um álbum em sua rede social exibindo os registros fofíssimos das crianças no local e encantou seus seguidores. Sem Virginia Fonseca, após assinar o divórcio na justiça, Zé Felipe apareceu curtindo com os pequenos; confira os registros!

Leia também: Poliana Rocha escreve recado especial para Jéssica Beatriz Costa, filha de Leonardo