Irmã de Whindersson alfineta 'pessoas preocupadas' após internação do humorista

Irmã de Whindersson desabafou após equipe do humorista revelar internação em clínica psiquiátrica: 'Ninguém mandava oi'

[ALERTA: Este texto aborda assunto sobre saúde mental. Se você precisar de ajuda para lidar com problemas psicológicos, entre em contato com o Centro de Valorização à Vida no telefone 188]

Na noite de quinta-feira, 20, a equipe de Whindersson Nunes informou ao público que o humorista decidiu se internar de forma voluntária em uma clínica psiquiátrica para cuidar de sua saúde mental. Após a notícia vir a público, o famoso recebeu apoio de fãs e amigos, que desejaram melhoras a ele.

A situação, no entanto, chamou atenção de Hagda Kerolayne, irmã de Whindersson. Por meio das redes sociais, a jovem publicou um breve desabafo a respeito do assunto e ressaltou que ficou surpresa com a preocupação de algumas pessoas com o humorista e sua família.

"Eita que agora todo mundo está preocupado, todo mundo acha alguma coisa, tem fotinho para postar, tem história para contar. Até ontem ninguém me mandava um 'oi' sequer", escreveu Hagda em uma imagem publicada. Na sequência, ela repostou o comunicado da equipe de Whindersson Nunes informando a internação do artista.

Mais cedo, o pai do humorista, Hidelbrando Batista, falou sobre a decisão do filho de se internar em uma clínica psiquiátrica. Em uma publicação, ele contou que já havia pedido para o artista procurar ajuda e se mostrou confiante com o tratamento.

Irmã desabafa após internação de Whindersson - Reprodução/Instagram

A internação de Whindersson Nunes em clínica psiquiátrica

De acordo com a nota divulgada por sua equipe, Whindersson Nunes decidiu se internar na clínica de forma voluntária. "O humorista se internou, por decisão própria e com o devido acompanhamento médico, em uma clínica psiquiátrica no interior de São Paulo, na última semana. O motivo da internação é o cuidado com sua saúde, buscando o tratamento adequado para seu bem-estar", diz o começo do comunicado.

"Sempre preocupado com seus fãs e com o público, Whindersson tomou essa decisão visando o cuidado integral de sua saúde. Ele está muito bem, feliz com sua evolução e, em breve, estará de volta aos palcos fazendo o que mais ama. Agradecemos a compreensão de todos e ressaltamos que a privacidade e o respeito são fundamentais neste momento", concluíram.

