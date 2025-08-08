CARAS Brasil
  2. Irmã de Preta Gil resgata memórias no dia em que a cantora faria 51 anos
Atualidades / Homenagem

Irmã de Preta Gil resgata memórias no dia em que a cantora faria 51 anos

Filha mais velha de Gilberto Gil, Nara Gil ressaltou a saudade que sente da irmã, Preta Gil, após sua partida; cantora faria 51 anos hoje

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 08/08/2025, às 07h26

Nara Gil e Preta Gil
Nara Gil e Preta Gil - Foto: Reprodução / Instagram

Irmã mais velha de Preta Gil (1974-2025), Nara Gil usou as redes sociais nos primeiros minutos desta sexta-feira, 8, para publicar uma homenagem à cantora, que completaria 51 anos. A artista faleceu em 20 de julho, em Nova York, nos Estados Unidos, após uma longa batalha contra um câncer colorretal.

Em memória a data que sempre será especial e simbólica, Nara resgatou algumas fotos de momentos marcantes ao lado de Preta e aproveitou para ressaltar o amor e a saudade que sente da familiar.

"Sempre gostei de escrever e, em muitos momentos, soube o que dizer. Agora já não sei. 8 de agosto. Só amor e saudades", declarou a primogênita do cantor Gilberto Gil na legenda da publicação. Nos comentários, diversos amigos, familiares e admiradores da família Gil deixaram mensagens carinhosas e de apoio a Nara.

"Um dia infinito!", escreveu Flor Gil, filha de Bela Gil. "Ela deixou todo mundo sem palavras mas sentindo muito e tanto. Força sempre", disse uma seguidora. "Há de surgir uma estrela no céu que a cada 8 de agosto brilhará tão forte como o sol", comentou outra. "Muita força, muito amor. Que Deus conforte os vossos corações", falou uma terceira.

Confira a homenagem de Nara Gil para Preta Gil:

Gilberto Gil fala sobre morte de Preta Gil

O cantor Gilberto Gil deu sua primeira entrevista após a morte de sua filha, Preta Gil. O artista conversou com Poliana Abritta, apresentadora do Fantástico, na sala de sua casa, no Rio de Janeiro, e falou sobre a relação com a cantora, que morreu no dia 20 de julho, aos 50 anos, em decorrência de um câncer. 

"Preta era talvez a mais espevitada de todos os filhos. Ela era muito solta, com o exercício da bondade em todas as instâncias possíveis, muito solidária. Pretinha era uma menina incrível", disse Gil em trecho divulgado pela Globo.

A entrevista de Gilberto Gil ao Fantástico irá ao ar no próximo domingo, 10 de agosto. O programa começa logo após o Domingão com Huck, comandado por Luciano Huck.

Leia também: Quem são os oito filhos de Gilberto Gil? Conheça a família do cantor

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

