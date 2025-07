Irmã de Preta Gil relembra visita à cantora em hospital: 'Cheia de esperança'

Irmã de Preta Gil, Marília Gil desabafou sobre a morte da cantora e contou que tem 'trabalhado esse luto há meses'

Uma das irmãs de Preta Gil (1974-2025), Marília Gil usou as redes sociais no último domingo, 27, para prestar uma homenagem à cantora. A artista faleceu no dia 20 de julho, aos 50 anos, após uma longa batalha contra o câncer no intestino.

Em seu perfil oficial, a filha de Gilberto Gil e Belina de Aguiar publicou uma sequência de fotos especiais e marcantes ao lado de Preta e desabafou sobre o luto. Marília, que é diretora do Museu de Arte Moderna da Bahia, ainda contou que já tem trabalhado essa dor há tempo.

" Que semana! Que dor imensa! Vinha trabalhando esse luto há meses. Tentando entender, ressignificar, orar. Mas a partida abre sempre um buraco gigante, um abismo sem cordas. Nunca estamos preparados. Minha irmã Pretinha foi luz, alegria, iluminava os caminhos por onde passava e acendia corações com afeto, cuidado, carinho. Era doce, suave e intensa. Fazia o bem e tinha grandes sonhos coletivos", iniciou Marília Gil.

"Não crescia só. Dava a mão e puxava quem quisesse crescer junto com ela. Inteligente, e lúcida. Tão linda!!! Uma força imensa que não passará. Sua chama seguirá brilhando em mim e em todos que ela tocou… Nos últimos dias tive tantos sonhos confusos. Acho que fui ao seu encontro. Difícil explicar…", continuou a irmã da cantora.

Por fim, Marília Gil recordou uma de suas visitas a Preta Gil no hospital. " Minha visita ao hospital, em abril, foi tão serena. Ela ainda cheia de esperanças... Pena que não deu... Que pena!!! Minha pequena, sua irmã Líli vai te amar pra sempre. Siga na luz! Saudade! ", concluiu a filha de Gilberto Gil.

Irmã de Preta Gil, Marília Gil desabafa sobre o luto - Reprodução/Instagram

Quem são os filhos de Gilberto Gil?

Gilberto Gil é pai de oito filhos fruto de três casamentos, cada um marcado por histórias e trajetórias singulares que refletem a diversidade e talento dessa grande família da música. Clique aqui e conheça a grande família do veterano!

Leia também: Amiga revela como está Sandra Gadelha, mãe de Preta Gil, em meio ao luto: 'Conversamos'