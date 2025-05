Irmã de Paulo Gustavo relembra quatro anos da morte do ator

Irmã de Paulo Gustavo, a atriz Ju Amaral fez uma homenagem especial ao humorista, falecido em 2021 por complicações da Covid-19

Irmã de Paulo Gustavo (1978-2021), a atriz Ju Amaral usou as redes sociais no último domingo, 4, para compartilhar uma homenagem especial ao humorista. A filha caçula de Dona Déa Lúcia emocionou os internautas ao recordar os quatro anos da morte do familiar.

Em seu perfil oficial, Ju Amaral publicou dois registros especiais, sendo o primeiro de Paulo Gustavo e o segundo uma foto atual da família reunida, incluindo Romeu e Gael, filhos do famoso com Thales Bretas.

"Te amo pra sempre! (04/05/25)", escreveu a atriz na legenda da postagem. Emocionados com a homenagem, diversos amigos e fãs de Paulo Gustavo deixaram mensagens carinhosas nos comentários.

"Muito amor e muita arte, viva Paulo Gustavo. Rir é um ato de resistência!", declarou um internauta. "Eita saudade que transborda nos olhos!", disse outro. "Te amamos, Juju! Rir é um ato de resistência! Sigamos resistindo... Por ele. Estamos sempre com você", falou um terceiro.

Paulo Gustavo faleceu aos 42 anos em 4 de maio de 2021 por complicações da Covid-19 . Na época, o humorista ficou internado por dois meses em um hospital no Rio de Janeiro.

Viúvo de Paulo Gustavo homenageia o humorista

Thales Bretas também usou as redes sociais no domingo, 4, para homenagear Paulo Gustavo, com quem foi casado por cinco anos. A data marca os quatro anos da morte do humorista, vítima de complicações da covid-19.

O médico dermatologista publicou uma foto em que aparece com os filhos, Romeu e Gael, de cinco anos, durante visita à 'Exposição Paulo Gustavo', e falou sobre os momentos que viveu com o amado e a família que eles construíram.

"Esse ano consegui colocar um pouquinho da saudade e da gratidão por tudo que vivi ao lado do Paulo Gustavo na Exposição Paulo Gustavo. Sinto que o que fiz por ele foi em vida: nos amamos, nos respeitamos, nos apoiamos, nos admiramos, construímos uma família e um presente lindo juntos!", disse Thales.

"Nosso legado, tudo o que conquistamos, o apoio que conseguimos, o que representamos pra nossa comunidade e o amor que nossa família recebe, coloquei num museu pra apreciação de todos que amam essa estrela tão brilhante e especial que abrilhantou nossos dias. Construir isso com meus filhos, na exposição e todos os dias das nossas vidas, é perpetuar esse amor que os gerou e que atingiu tantas outras famílias no mundo. O amor edifica, solidifica, sustenta, transforma. É a maior potência da humanidade. Muito amor pra vocês...", finalizou ele.

