Irmã de Liam Payne publica homenagem emocionante para o cantor

Ruth Gibbins, irmã do cantor Liam Payne, relembra momentos ao lado do sobrinho Bear e emociona fãs com desabafo nas redes sociais
Ruth Gibbins, irmã de Liam Payne, usou suas redes sociais nesta terça-feira, 9, para compartilhar uma homenagem comovente ao cantor, que faleceu em outubro de 2024, aos 31 anos. Na postagem, Ruth escreveu sobre a ausência do irmão em datas importantes e sobre como sente falta das conversas e risadas que costumavam compartilhar.
A publicação emocionou fãs ao reunir lembranças dos momentos que Liam não poderá viver ao lado do filho, Bear, de 8 anos: "Você deveria estar aqui, aproveitando a vida, me ligando com suas histórias aleatórias sobre o seu dia. Rindo das poses das nossas crianças no início da escola e admirando como elas cresceram. Jogando dardos com seus amigos, compartilhando e se empolgando com sua nova música. Você deveria estar aqui, Liam".
Ela ainda completou de forma emotiva sobre uma reflexão sobre o luto e a perda: "O silêncio que sua ausência trouxe para minha vida é a coisa mais alta que já ouvi. Sinto pena de quem entende esse sentimento."
A publicação foi acompanhada de uma foto antiga do cantor, feita em 2015, que o mostra fumando dentro de um avião. Apesar da polêmica na época, Ruth afirmou que essa continua sendo uma de suas imagens favoritas do irmão: "Essa foto acabou de aparecer nas minhas redes sociais e trouxe lembranças de volta. Lembro de pensar na época que essa foto era tão legal… Ainda é uma das fotos mais legais suas, definitivamente uma das minhas favoritas (mesmo com a reação negativa que você recebeu por fumar em um avião, que te irritou na época)."
Liam Payne morreu em outubro de 2024, após cair da sacada de um hotel em Buenos Aires, na Argentina. De acordo com os exames toxicológicos, o cantor havia consumido diversas substâncias antes do acidente. Sua morte causou grande comoção entre os fãs e colegas da indústria musical.
O ex-integrante do One Direction deixou o filho Bear e um legado marcado por sua carreira internacional, que começou ainda na adolescência e o consagrou como uma das vozes mais reconhecidas de sua geração.
