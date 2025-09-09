CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Irmã de Liam Payne publica homenagem emocionante para o cantor
Atualidades / Luto

Irmã de Liam Payne publica homenagem emocionante para o cantor

Ruth Gibbins, irmã do cantor Liam Payne, relembra momentos ao lado do sobrinho Bear e emociona fãs com desabafo nas redes sociais

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 09/09/2025, às 21h34

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Liam Payne
Liam Payne - Foto: Getty Images

Ruth Gibbins, irmã de Liam Payne, usou suas redes sociais nesta terça-feira, 9, para compartilhar uma homenagem comovente ao cantor, que faleceu em outubro de 2024, aos 31 anos. Na postagem, Ruth escreveu sobre a ausência do irmão em datas importantes e sobre como sente falta das conversas e risadas que costumavam compartilhar.

A publicação emocionou fãs ao reunir lembranças dos momentos que Liam não poderá viver ao lado do filho, Bear, de 8 anos: "Você deveria estar aqui, aproveitando a vida, me ligando com suas histórias aleatórias sobre o seu dia. Rindo das poses das nossas crianças no início da escola e admirando como elas cresceram. Jogando dardos com seus amigos, compartilhando e se empolgando com sua nova música. Você deveria estar aqui, Liam".

Ela ainda completou de forma emotiva sobre uma reflexão sobre o luto e a perda: "O silêncio que sua ausência trouxe para minha vida é a coisa mais alta que já ouvi. Sinto pena de quem entende esse sentimento."

A publicação foi acompanhada de uma foto antiga do cantor, feita em 2015, que o mostra fumando dentro de um avião. Apesar da polêmica na época, Ruth afirmou que essa continua sendo uma de suas imagens favoritas do irmão: "Essa foto acabou de aparecer nas minhas redes sociais e trouxe lembranças de volta. Lembro de pensar na época que essa foto era tão legal… Ainda é uma das fotos mais legais suas, definitivamente uma das minhas favoritas (mesmo com a reação negativa que você recebeu por fumar em um avião, que te irritou na época)."

Stories de Ruth Gibbins
Foto: Reprodução / Instagram

Morte precoce

Liam Payne morreu em outubro de 2024, após cair da sacada de um hotel em Buenos Aires, na Argentina. De acordo com os exames toxicológicos, o cantor havia consumido diversas substâncias antes do acidente. Sua morte causou grande comoção entre os fãs e colegas da indústria musical.

O ex-integrante do One Direction deixou o filho Bear e um legado marcado por sua carreira internacional, que começou ainda na adolescência e o consagrou como uma das vozes mais reconhecidas de sua geração.

Leia também: Namorada de Liam Payne presta homenagem no dia em que o cantor faria 32 anos

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

homenagemirmãLiam Payne
Liam Payne Liam Payne  

Leia também

Relacionamento

Maria Luiza, Paulo Vilhena e Manoela - Foto: Reprodução / Instagram

Paulo Vilhena comenta diferença de idade com a esposa e paternidade aos 46

TRANSFORMADO PELA FÉ

Eliezer afirma que Deus se revelou para ele - Foto: Reprodução/CARAS Brasil

Eliezer confessa episódio de fé: 'Nunca tinha vivido uma experiência dessas'

Matrimônio

Renato Albani e Juliana Fructuozo - Foto: Brazil News

Renato Albani e Juliana Fructuozo realizam casamento luxuoso de três dias

Estilo

Poliana Rocha - Foto: Reprodução / Instagram

Poliana Rocha aposta em look elegante para batizado de José Leonardo

ENTENDA

Claudia Mauro está no ar com a reprise de 'História de Amor' - Foto: Divulgação/Sabrina da Paz

Claudia Mauro revela que foi negociada por 3000 camelos em Marrocos; confira

Esclareceu!

Maíra Cardi se defende após mostrar rotina de Thiago Nigro com Sophia - Foto: Reprodução / Instagram

Maíra Cardi se defende após ser criticada por causa de Thiago Nigro e a filha

Últimas notícias

Monica BeniniEsposa de Junior revela qual é o estado de saúde da filha após descobrir síndrome rara
Famílias de Virginia Fonseca e Zé FelipeVirginia e Zé Felipe: As fotos oficiais do batizado e do aniversário do filho caçula do ex-casal
Anna WintourAnna Wintour faz raro comentário sobre 'O Diabo Veste Prada'
Maria Luiza, Paulo Vilhena e ManoelaPaulo Vilhena comenta diferença de idade com a esposa e paternidade aos 46
Angela Ro Ro estava internada em um hospital desde julhoAngela Ro Ro morre aos 75 anos e médico alerta: 'Idade avançada é um fator importante'
Angela Ro Ro teve uma longa carreira na música brasileira e conquistou muitos fãsMédica alerta para causa da morte de Angela Ro Ro: 'É uma das complicações mais graves'
Eliezer afirma que Deus se revelou para eleEliezer confessa episódio de fé: 'Nunca tinha vivido uma experiência dessas'
Ary Mirelle e JoaquimAry Mirelle desabafa sobre seus sentimentos após o parto de Joaquim
Renato Albani e Juliana FructuozoRenato Albani e Juliana Fructuozo realizam casamento luxuoso de três dias
Maíra Cardi, Simone Mendes e Tata EstanieckiVeja os looks dos famosos no casamento do humorista Renato Albani
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade