Irmã de Lexa, Wenny comove ao revelar música para a sobrinha: 'Soneto de despedida'

A irmã de Lexa, a cantora Wenny, comoveu seus seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 10, ao compartilhar um texto de despedida para sua sobrinha. Sofia, fruto do noivado da artista com o ator Ricardo Vianna, morreu apenas 3 dias após o nascimento prematuro.

"Tive a felicidade de escrever essa música com muito amor para minha sobrinha Sofia enquanto ela tinha 5 meses ainda…nunca pensei que essa canção se tornaria um soneto de despedida.. que agora irei compartilhar com as pessoas que me acompanham aqui porque com a minha Dinha eu já tinha dividido esse amor em forma de canção para nossa Sofia", iniciou ela.

"Sofia, eu te amei desde o dia que sua mamãe me contou sobre você. Creio que todos os bebês que as mães perdem se tornam anjos. Você foi uma guerreira muito forte como todas as mulheres da sua família e isso eu falo com orgulho. Deixo com vocês o meu soneto de despedida para Sofia…", continuou.

Em seguida, compartilhou a letra que compôs para a pequena. "Menina, minha menina. Quero ser a primeira a te ver, te ver caminhar, te ouvir cantar. E se não cantar… tudo bem! Podemos dançar. Quero fazer jus à história e ser o primeiro nome que você vai falar. Quero ser aquela em quem você pode confiar, me contar sobre o primeiro amor, sobre sonhos, e te ensinar a compor, a compreender seus sentimentos, a viver a vida sem se preocupar, sem nenhuma dor. E se a lágrima vier a transbordar, você terá com quem conversar, um colo para descansar".

"Comigo, você sempre terá um lar para morar e um lugar para voltar. Quero ser a tia que vai te ver crescer, te ver voar, poder brincar e te balançar. Quero cantar até você adormecer, te influenciar a ler e a escrever, te dar tudo o que você quiser ter. Eu sempre serei sua tia, sua melhor amiga. Você poderá errar, e eu estarei aqui para te aconselhar e acompanhar". Por fim, pediu: "Orem pela minha irmã".

