Irmã de Daniela Albuquerque se casa e apresentadora mostra fotos

Em cerimônia intimista em sítio, irmã de Daniela Albuquerque se casa e apresentadora exibe fotos do momento com a família; veja

A irmã de Daniela Albuquerque, Adriana Albuquerque, casou-se nos últimos dias. Na rede social, a apresentadora da RedeTV! postou os cliques do momento e encantou ao exibir os registros raros de sua família.

Além de aparecer ao lado da noiva, a famosa surgiu com o marido, o empresário Amilcare Dallevo, e as filhas, Alice e Antonella, durante o evento. Além do clique com o esposo e as herdeiras, a jornalista exibiu um registro com o noivo e com a participação de sua mãe, que marcou presença no evento com um vestido azul.

"Toda felicidade do mundo pra vocês maninh. Muitas bençãos. Que Deus continue abençoando a união de vocês", escreveu a comandante do Sensacional ao mostrar como foi o casamento de sua irmã.

Ainda nos últimos dias, a filha mais velha de Daniela Albuquerque fez aniversário e a apresentadora fez uma festa diferente para a menina. Desta vez, ela pediu uma comemoração no barco da família para curtir com as amigas.

Veja as fotos do casamento da irmã de Daniela Albuquerque:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniela Albuquerque🌟🎭🎬🦁 (@danialbuquerquetv)

Vale lembrar que, apesar de viver uma vida luxuosa atualmente, a famosa, casada com o empresário Amilcare Dalvo Jr., é de origem humilde e sempre relembra suas raízes. "Na minha infância eu não tinha isso de aniversário, não tinha recurso. Lembro que às vezes tinha um aniversário ou outro que a gente ia à casa de alguém. Minha mãe sempre fazia um bolinho, uma coisa simples, mas fazer festinha, chamar amigos, eu nunca tive na infância”, comentou sobre não ter tido festas como suas herdeiras.

Daniela Albuquerque faz aparição com o marido, as filhas e a mãe

A apresentadora Daniela Abuquerque e seu marido Amilcare, um dos donos da RedeTV!, marcaram presença com a família no show de Andrea Bocelli com participação especial da cantora Sandy no Allianz Parque, em São Paulo.

A rara aparição da família chamou a atenção, isso porque, a comandante do Sensacional surgiu ao lado do esposo, das duas filhas, Alice e Antonella, e de sua mãe, Eunice Albuquerque. Todos muito elegantes posaram para os cliques no local. Veja as fotos aqui.