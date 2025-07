Íris Stefanelli mostra rosto 28 dias após procedimentos estéticos; confira

A ex-BBB Íris Stefanelli exibiu o resultado das cirurgias no rosto e disse estar feliz: "Um dos maiores investimentos que já fiz na vida"

A ex-BBB Íris Stefanelli compartilhou com os seguidores, nesta segunda-feira, 14, o resultado de uma série de procedimentos estéticos realizados em seu rosto. Aos 45 anos, a atriz passou por um lifting facial endoscópico e uma lipoaspiração na região da papada com técnica de deep neck, que reposiciona estruturas profundas do pescoço e remove rugas na área.

Passados 28 dias da cirurgia, Íris contou que já observa mudanças significativas no rosto. “Mesmo com pouca maquiagem, tratei apenas a luz da foto. Hoje, com 28 dias de cirurgia, já sinto como o rosto tá natural, como queixo, contorno e olhos melhoram, logo mostrarei detalhado o que fiz e onde foram os cortes”, escreveu ela na legenda da publicação.

A ex-participante do Big Brother Brasil 7 publicou um vídeo com fotos que mostram as mudanças no rosto. Ela ainda afirmou estar satisfeita com o resultado até aqui. Confira a transformação:

Íris Stefanelli mostra rosto 28 dias após cirurgias - Reprodução/Instagram

"Um dos maiores investimentos da vida", destacou a apresentadora

Íris revelou que vinha adiando a decisão de operar, mas finalmente reuniu coragem para enfrentar o processo. Segundo ela, os resultados têm sido positivos não só na aparência, mas também na autoestima.

“Cheguei a desmarcar com medo, fiquei adiando, mas ainda bem que criei coragem e fui, porque a vida é agora e a cada dia me sinto mais segura e certa que fiz o certo, para mim e para meu trabalho. Foi um dos maiores investimentos que já fiz na vida, e no lugar certo”, declarou.

Ela também comentou que seu maior receio antes da cirurgia era em relação às cicatrizes, preocupação que já está sendo superada. “O meu maior medo era cicatriz, e hoje já não é mais, está ficando cada dia mais discreta e nem se vê”, afirmou.

Íris ficou conhecida nacionalmente ao participar do BBB 7. Desde então, seguiu carreira como apresentadora, atriz e influenciadora digital.

