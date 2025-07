Investigador morre durante turnê da boneca Annabelle

O investigador paranormal Dan Rivera morreu de forma misteriosa durante a turnê da boneca Annabelle nos Estados Unidos

O investigador paranormal Dan Rivera morreu aos 54 anos no último domingo, 13, de forma misteriosa. Ele estava acompanhando a turnê Devils on the Run, que leva a boneca Annabelle pelos Estados Unidos.

De acordo com o site TMZ, Rivera teve sintomas de uma parada cardiorrespiratória em um hotel na Pensilvânia e os bombeiros foram acionados. Por enquanto, a causa da morte não foi divulgada.

Segundo a imprensa internacional, o caso ganhou repercussão por causa coincidência de fatores assustadores. Isso porque ele viajava com a turnê da Annabelle, que é uma boneca que dizem que tem poderes sobrenaturais porque estaria possuída por uma entidade demoníaca, e estava na Pensilvânia, local que é famoso por atividades paranormais.

No entanto, as autoridades locais não fizeram qualquer ligação entre a boneca, as lendas e a morte do investigador.

Quem era Dan Rivera?

O investigador Dan Rivera fez fama na internet como caçador de fantasmas. Ele fazia parte da Sociedade de Pesquisa Psíquica da Nova Inglaterra. Ele tinha uma legião de fãs nas redes sociais, onde postava sobre sua saga de acompanhar a boneca Annabelle.