Investigação aponta causas do acidente que matou jogador Diogo Jota e o irmão

Os jogadores Diogo Jota e André Silva morreram em acidente na Espanha; nesta terça, 8, autoridades revelaram novas informações sobre a causa

O atacante Diogo Jota, de 28 anos, da seleção portuguesa e do time inglês Liverpool, e seu irmão André Silva, de 26, jogador do Penafiel, morreram na última semana após sofrerem um acidente na Espanha. Nesta terça-feira, 8, novas informações sobre a causa do acidente foram reveladas pelas autoridades.

Segundo informações do portal g1, a investigação sobre as mortes dos jogadores aponta duas possíveis causas para o acidente que vitimou os irmãos: um problema na roda do veículo e o excesso de velocidade. A tragédia ocorreu na última quinta-feira.

"Tudo indica uma possível velocidade excessiva, acima do limite permitido na via", disse a Guarda Civil da Espanha, com base na investigação ainda em andamento. Entre os fatores analisados estão as marcas deixadas na pista por uma das rodas do veículo.

O pneu da Lamborghini em que os irmãos estavam teria estourado durante uma manobra de ultrapassagem. De acordo com a polícia espanhola, a principal suspeita é que o acidente tenha sido provocado por uma combinação desses fatores.

Como foi o acidente?

De acordo com a polícia espanhola, o carro em que os dois irmãos estavam saiu da pista e pegou fogo em uma rodovia federal na região de Zamora. Segundo a Guarda Civil, o acidente ocorreu durante uma ultrapassagem, quando um dos pneus estourou, fazendo com que o veículo perdesse o controle e fosse tomado pelas chamas. As autoridades confirmaram que ambos morreram no local.

Quem eram os jogadores?

Jota iniciou sua carreira profissional no Paços de Ferreira, passou pelo Porto, pelo Wolverhampton, da Inglaterra, e foi contratado pelo Liverpool em 2020. E André Silva também era jogador profissional e atuava pelo Penafiel, da segunda divisão de Portugal.

