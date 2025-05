Internada, Preta Gil recebe visita especial do pai, Gilberto Gil

A cantora Preta Gil foi surpreendida no hospital com a visita de amigos e familiares, incluindo o pai, Gilberto Gil, e a madrasta, Flora

A cantora Preta Gil foi surpreendida com uma visita mais que especial do pai, Gilberto Gil. A artista estava internada em um hospital de São Paulo desde a última semana para realizar alguns exames de rotina.

O registro do encontro, ocorrido na noite de terça-feira, 6, foi compartilhado nas redes sociais por Flora Gil, madrasta de Preta. Na imagem, também é possível notar a presença de alguns amigos da cantora.

Usando um vestido longo e confortável, a artista foi clicada sorridente ao lado de Gilberto no quarto do hospital. Já na manhã desta quarta-feira, 7, o cantor compartilhou com o público a notícia da alta hospitalar da filha .

"Preta de volta em casa", celebrou o veterano ao publicar uma foto ao lado da herdeira e da esposa. Vale lembrar que a cantora luta contra um câncer, diagnosticado em 2023. Em agosto do ano passado, ela retomou o tratamento após o surgimento de novos tumores. Em dezembro do mesmo ano, Preta passou por uma cirurgia delicada de 21 horas para a retirada dos nódulos.

Preta Gil recebe visita de familares e amigos - Reprodução/Instagram

Tratamento de Preta Gil no exterior

Em recente participação no programa Domingão com Huck, da Globo, Preta Gil contou sobre os planos de continuar seu tratamento em um hospital de Nova York. "Aqui no Brasil a gente já fez tudo o que podia. Agora as minhas chances de cura estão no exterior. E é para lá que eu vou para voltar curada", contou.

"Eu tenho muita coisa para fazer nessa vida. Eu me recuso a aceitar que se findou para mim agora. Eu ainda tenho uma caminhada”, afirmou ela, e completou: "Eu vou [para o exterior] porque eu tenho muito amor à vida. Eu sei que a gente tem que aprender a lidar com a finitude. Tenho muita fé nos meus orixás e nas minhas santinhas, fé na vida, fé no amor".

