A cantora Preta Gil, de 50 anos, dedicou uma mensagem carinhosa à irmã mais velha Marilia Gil, que completa 58 anos nesta segunda-feira, 3, em meio ao tratamento do câncer no Hospital Israelita Sírio-Libanês, em São Paulo. A artista publicou uma série de imagens ao lado da filha do cantor Gilberto Gil, a quem se refere com um apelido carinhoso: "Lili".

"Hoje é aniversário de 'Lili', minha irmã tão amada, a segunda filha de 'Seu Gilberto' e vovó da Aurora! Desde criança, morro de orgulho dela, uma mulher incrível que me inspiro. Que seu novo ano seja maravilhoso e cheio de amor! Te amo muito. Estaremos sempre juntas", escreveu nos story publicado em seu perfil no Instagram.

Preta Gil celebra o aniversário da irmã, Marilia Gil - Foto: Reprodução/Instagram

Marília é uma das filhas mais velhas de Gilberto Gil, depois de Nara Gil, ambas fruto do relacionamento com Belina de Aguiar. Seguida das duas vêm Pedro Gil (1970-1990), Preta e Maria Gil, do casamento do cantor com Sandra Gadelha. Com Flora Gil, Gilberto teve Bem Gil, Bela Gil e José Gil.

Recuperação de Preta após cirurgia de retirada de quatro tumores

No dia 19 dezembro de 2024, Preta passou por uma cirurgia de 21 horas para a remoção de tumores. E recentemente, a famosa atualizou os seguidores sobre o seu estado de saúde após o procedimento. Na ocasião, ela contou que está me processo de adaptação com a bolsa de colostomia, já que o câncer fragilizou o intestino.

A cantora se recupera enquanto permanece internada no hospital Sírio-Libanês em São Paulo, acompanhada por amigos e familiares: "Estou me exercitando, melhorando a cada dia mais. Os exames de sangue, todos os parâmetros... Tudo só melhora, mas é difícil. É um reaprender a fazer muitas coisas", disse. Confira!

