Ingrid Guimarães se manifesta sobre polêmica envolvendo a nora de Angélica: ‘Não consigo entender’

A atriz Ingrid Guimarães usou suas redes sociais para comentar a polêmica envolvendo os jovens e ainda aproveitou para dar um conselho

A atriz Ingrid Guimarães, de 52 anos, se manifestou nas redes sociais sobre a polêmica envolvendo Duda Guerra, nora de Angélica e Luciano Huck, e outras influenciadoras digitais. A artista aproveitou o momento para refletir sobre o tema e dar conselhos aos seus seguidores.

Ingrid também brincou sobre a dificuldade de entender as fofocas entre os adolescentes. "A fofoca de adolescente bombando. Quem são essas pessoas? Alguém quer dar um resumo para mim? Melhor não se meter, às vezes fico tentando ouvir a fofoca de adolescente aqui, tento me meter [com o] pessoal daqui de casa, não consigo entender nada" , disse a atriz.

A artista comentou ainda sobre a repercussão familiar do caso, ao notar que outros parentes estavam envolvidos: “São uns nomes que aparecem com sobrenomes e, outra coisa, parece que tem até mãe no meio. Gente, se mete não. Fofoca de adolescente tem que ter manual, tá?”, acrescentou.

A atriz também compartilhou sua visão sobre o comportamento dos adolescentes em situações de conflito. “[É] melhor dormir, deixar o povo se virar… outra coisa, adolescente faz as pazes rápido, tá? Melhor não pegar o lado de ninguém, não, porque aí já vi aqui em casa, fica com ódio e à noite já está aqui em casa dormindo, se amando, passa rápido. Melhor não pegar ranço por ninguém não, gente. Ela mesmo resolve o ranço dela mesmo sem avisar para a gente”, finalizou Ingrid.

Quem é Duda Guerra?

Duda Guerra, de 16 anos, é influencer digital e natural do Rio de Janeiro. Em suas redes sociais, ela compartilha com seus seguidores seu dia a dia, além de sua rotina de treinos, alimentação saudável. A jovem está em um relacionamento com Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck.

