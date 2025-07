Ingrid Guimarães rebate crítica de diretor com lista de galãs e viraliza

Ingrid Guimarães usou as redes sociais para responder a julgamento de diretor sobre seu perfil para papel romântico; atriz relembra carreira com galãs

A atriz Ingrid Guimarães, de 53 anos, usou seu Instagram para rebater uma fala antiga de um diretor que, anos atrás, afirmou não enxergá-la com o “tipo físico para fazer par romântico”. Sem revelar o nome dele, Ingrid respondeu de forma bem-humorada, mas firme, ao mostrar que já contracenou romanticamente com alguns dos maiores galãs da televisão e do cinema brasileiro.

“Uma vez, um diretor me disse: ‘Ingrid, você não tem tipo físico para fazer par romântico. Você só combina com a amiga engraçada’”, contou ela, em vídeo que viralizou nesta sexta-feira, 11, ao atingir 1 milhão de visualizações. A atriz, conhecida por seu trabalho em comédias, exibiu cartazes de filmes nos quais atuou como a "mocinha" da trama.

Na montagem, ela aparece ao lado de nomes como Fabio Assunção, Bruno Garcia, Caco Ciocler, Domingos Montagner e Marcio Garcia. Entre as produções destacadas estão Entre idas e vindas (2016), De pernas pro ar (2010), Um namorado para minha mulher (2016) e Loucas pra casar (2015).

Vídeo viralizou após pedido da atriz

Em tom irônico, Ingrid ainda ampliou a lista de colegas com quem já dividiu o protagonismo em cenas românticas: Romulo Estrela (Bom Sucesso, 2019), Leandro Lima (Minha irmã e eu, 2023), Lázaro Ramos (O primeiro Natal do mundo, 2023) e Chay Suede (O Sofá, 2019).

A atriz finalizou o vídeo com sarcasmo: “Com essa, eu me despeço. Porque a mocinha precisa descansar”. Na legenda, Ingrid ainda incentivou seus seguidores a compartilharem o vídeo, com uma meta: “Compartilhem esse vídeo até chegar no diretor… E não acreditem em tudo que te falam!”

Nos comentários não faltou apoio para a atriz, como a cantora Fafá de Belém, que disse ter passado por algo parecido: "Um me disse que eu só daria 'certo' se emagrecesse 10 kg… e eu tinha 18 anos. Um mês depois explodi em todo Brasil". A atriz Monica Iozzi, por outro lado, lamentou que Ingrid tenha ouvido isso: "Que preguiça desse povo preso a esteriótipos. Tão 1987 isso", reclamou.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ingrid Guimarães (@ingridguimaraes)

Leia também: Após expor problema em voo, Ingrid Guimarães agradece apoio: "Brasil inteiro"