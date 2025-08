Influenciadores anunciam a morte da filha de 3 anos em tragédia na casa da família

Os influenciadores Renato Tsukasa e Juliana Ramos enterraram a filha de 3 anos após acidente doméstico: ‘Ela pulou'

Os influenciadores digitais Renato Tsukasa, conhecido como Fanho RP, e Juliana Ramos estão de luto pela morte da filha, Giullia, de 3 anos. A menina faleceu ao sofrer um acidente doméstico. De acordo com a família, a garota pulou na piscina sozinha enquanto ninguém estava por perto.

“Minha filhinha faleceu hoje. Infelizmente, ela pulou a grade que cerca a piscina enquanto eu trabalhava. Minha sogra não viu o momento em que ela pulou. Quando ela viu a Giulia na piscina, ela gritou, e eu corri para lá. Quando cheguei, ela já estava desmaiada. Tentei reanimar, mas não consegui. Levamos ao hospital, e fizeram de tudo, mas não conseguiram tirar ela da parada cardíaca devido ao afogamento ”, disse ele nas redes sociais.

A mãe da menina lamentou a morte da filha. "Por que, Deus? Por que não me levou no seu lugar? Como a mãe vive sem você? Mamãe abriu os olhos esperando que tudo fosse um pesadelo e você tivesse aqui na cama conosco como sempre, mas tudo o que encontrei foi sua bonequinha ali do lado me esperando. A bonequinha que você carregava com você desde seu primeiro mês de vida. O seu bem mais querido, aquilo que te trazia conforto nos momentos que você tava chorosa e com sono. Nos seus últimos dias você me ensinou a brincar com ela, eu com uma mãozinha e você com a outra… Hoje papai e mamãe compartilham ela em busca do mesmo conforto que ela te dava

Logo depois do sepultamento, Juliana voltou a falar sobre a morte da filha. “E foi com esse céu azul e aberto que eu dei o meu até logo para você meu anjinho! Você foi e sempre será muito amada. Obrigada por ter me dado a honra de ser sua mãe. O que conforta meu coração agora é saber que você nunca conheceu o mal, que seus 3 anos de vida foram repletos apenas de amor, felicidade e inocência. E que agora você está em um lugar onde nenhum mal poderá lhe alcançar. Espera pela mamãe tá, na hora certa estaremos juntas novamente”, afirmou.

Por sua vez, o pai falou sobre o abalo emocional da perda da filha. “Eu, no momento, só sei tremer e chorar. Fica até difícil digitar algo. Era a menina dos meus olhos! A menina que eu tanto queria. Sei que Deus está cuidando dela e que ela está feliz. Mas é impossível não sentir falta dela. Em todo canto que eu olho dessa casa, eu só vejo ela. Irei me resguardar por alguns dias, mas voltarei em breve. Preciso me achar. Espero que entendam”, afirmou.

Além de Giullia, o influencer também é pai de dois meninos, Gustavo e Pedro.

