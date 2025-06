Influenciadora conhecida por comer cosméticos morre após 'doença repentina'

A influenciadora digital Guava Shuishui, conhecida nas redes sociais por comer cosméticos, morreu aos 24 anos no dia 24 de maio

A influenciadora digital Guava Shuishui, conhecida por seus vídeos experimentando cosméticos, morreu aos 24 anos. A notícia foi dada por sua família através de um comunicado nas redes sociais.

"Lamento informar que nossa garota-tesouro favorita em transmissões de beleza e gastronomia, Guava Shuishui, tirou oficialmente seus equipamentos de beleza em 24 de maio de 2025 e voou para o céu com um apetite insaciável e um sorriso para abrir um novo canal", diz o começo do texto.

"Embora essa viagem tenha sido repentina, Shuishui se agarrou a cada momento difícil, como sempre foi, trabalhadora, séria e radiante. Obrigada a todos que curtiram, deixaram recados e riram com ela, e obrigada pelo carinho e apoio. Ela realmente guardava isso no coração e o preza muito", acrescentaram.

A causa da morte não foi revelada, mas foi mencionado uma "doença repentina". "Lutando contra doenças repentinas... Guava Shuishui acabou de mudar de lugar e continua brilhando. Quando nos encontrarmos novamente um dia, ela já deve ter desembalado a maquiagem", finalizaram.

Causa da morte de cabeleireiro de Kylie Jenner é revelada

A causa da morte do cabeleireiro Jesus Guerrero, conhecido por trabalhar com celebridades como Kylie Jenner, Katy Perry e Jennifer Lopez, foi revelada nesta segunda-feira, 2.

Segundo informações do site TMZ, o Departamento de Médico Legista do Condado de Los Angeles informou que ele morreu em decorrência de uma pneumonia severa, agravada por um sistema imunológico enfraquecido. Além disso, o relatório apontou presença do fungo Cryptococcus neoformans, comum em quadros de infecção. A morte foi considerada de causa natural.

Desde setembro de 2024, Guerrero, que tinha 34 anos, já apresentava sinais de que não estava bem, mas decidiu manter a agenda de trabalho. No dia 21 de fevereiro, ele deu entrada em um hospital de Los Angeles após relatar mal-estar e morreu no dia seguinte. Saiba mais!

