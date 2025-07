Influenciadora anuncia morte do noivo dias antes do casamento

A influenciadora canadense Hannah Carnat-Gronnerud usou as redes sociais para comunicar a morte de seu noivo, Ian de Metz

A influenciadora canadense Hannah Carnat-Gronnerud usou as redes sociais para comunicar a morte de seu noivo, Ian de Metz, que faleceu na última quinta-feira, 17 de julho, após um acidente de trabalho. O casal estava com o casamento marcado para o dia 31 de agosto. O anúncio foi feito por uma amiga, por meio do perfil da influenciadora.

"Olá a todos, aqui é a melhor amiga da Hannah, Nat. É com o coração pesado que compartilho a notícia do falecimento do amado marido de Hannah, Ian, na quinta-feira, 17 de julho de 2025. Ian morreu tragicamente em um acidente de trabalho", iniciou ela.

A amiga não deu detalhes do que aconteceu, mas complementou: "As famílias de Hannah e Ian agradecem a todos e ao apoio durante esta tragédia. Continuamos a lembrar com amor e pedimos seus pensamentos e orações. Vejam o segundo slide para informações sobre o funeral e a recepção que se seguirá."

Nos comentários, os fãs lamentaram a perda. "Meu coração parou quando li isso. Que a memória dele seja uma bênção — o amor profundo que vocês dois compartilharam será sempre uma inspiração para todos nós. Enviando amor e luz para você", falou uma. "Que a sua memória seja uma bênção. Foi uma honra ver o seu amor crescer e se tornar algo tão lindo. Nós te amamos, Han", disse outra.

"Mesmo sem conhecer nenhum de vocês pessoalmente, o conteúdo de vocês dois me impactou de forma muito positiva, e essas notícias me atingiram profundamente. Sinto muito por essa perda tão grande, Hannah. É realmente inacreditável. Enviando a você muita força e pensamentos neste momento", disse uma terceira pessoa.

O casamento

Conhecida nas redes sociais como Thatgrlhannah, a influenciadora costumava compartilhar conteúdos de saúde e beleza com os internautas. Em uma publicação em junho, ela falou sobre a proximidade do dia especial. "68 dias até eu casar com meu bebê!!", iniciou.

E complementou: "Meu literalmente ANJO CRIANÇA DE ALMA GÊMEA BABYBU MEU LUUURV MEU NAMORADO, MEU TUDO, ESTOU TÃO OBCECADO!!!!! ELE SOU EU, EU SOU ELE! Eu literalmente quero rastejar sob a pele dele e entrar no corpo dele!!!!!"

