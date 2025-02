Influenciador de esportes radicais morre aos 29 anos após grave acidente

O influenciador David Ernesto Villarreal faleceu aos 27 anos após sofrer um grave acidente enquanto se aventurava no Pico de Orizaba, no México

O influenciador e atleta de esportes radicais David Ernesto Villarrealfaleceu aos 27 anos após sofrer um grave acidente enquanto se aventurava no Pico de Orizaba, no México. Segundo o jornal norte-americano The Daily Mail, o influenciador perdeu o controle da bicicleta ao descer de uma montanha, caiu, bateu a cabeça e sofreu múltiplas fraturas.

O portal noticiou que ele e um amigo escalaram o Pico de Orizaba e, ao chegarem no cume de mais de 5,6 mil metros, decidiram encarar o desafio de pedalar de volta. No entanto, ao chegar no trecho conhecido como El Sarcófago (O Caixão, em tradução livre), Villarreal perdeu o controle da bicicleta. Ele teria batido a cabeça no chão, perdido a consciência e sofrido múltiplas fraturas pelo corpo.

Seu amigo, Brandon Arturo Pérez Guerrero, saiu ileso e foi quem acionou os serviços de emergência para socorrê-lo. Contudo, em razão da dificuldade para chegar no local, a dupla só foi localizada cerca de sete horas mais tarde. O influencer foi encontrado com vida, mas não resistiu e faleceu.

"A área do acidente é difícil de alcançar, com terreno acidentado. E combinado com as condições climáticas desafiadoras naquela altitude, tornou o uso do helicóptero impossível, forçando a subida e a descida a serem feitas a pé", disse um porta-voz do governo do estado de Puebla ao jornal britânico.

Namorada lamentou a perda

Nas redes sociais, a namorada dele fez um post lamentando a perda. "Não faz nem um dia que você foi embora e parece que semanas se passaram. Eu me sinto tão exausta e sem vontade de continuar sem você, mas acho que o que você mais gostaria é que eu continuasse brilhando e seguisse seu exemplo e continuasse me aventurando".

