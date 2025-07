Influenciador conhecido como 'Seco Batateiro' morre aos 35 anos

O influenciador digital Paulo Ricardo Bruning, de 35 anos, conhecido como “Seco Batateiro”, morreu na manhã deste sábado, 5

O influenciador digital Paulo Ricardo Bruning, de 35 anos, conhecido como “Seco Batateiro”, morreu na manhã deste sábado, 5, após um grave acidente de carro na BR-470, no Vale do Itajaí, Santa Catarina. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade, como noticiado pelo G1.

De acordo com os bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 8h30 no km 97 da rodovia. Paulo conduzia uma BMW quando perdeu o controle da direção, capotou o veículo e foi arremessado para fora. Ele recebeu os primeiros atendimentos no local do acidente, mas morreu no local.

Após a confirmação da morte, a equipe responsável por administrar o perfil de Bruning no Instagram publicou uma nota lamentando a perda. “Com os corações dilacerados, comunicamos que nosso amado Seco Batateiro sofreu um grave acidente nesta manhã e nos deixou.”

Ainda de acordo com a rede social do influenciador, o velório começou às 4h deste domingo (6), na Casa Mortuária Municipal Victorio Lazzaris, em Vila Lenzi, bairo de Jaraguá do Sul. A cerimônia de despedida está prevista para as 15h.

Nos comentários, seguidores e amigos prestaram homenagens. "Deus conforte o coração da família. Que notícia triste", falou uma. "Forças pra toda família e amigos,Descansa em paz", lamentou outra. "Foi um prazer conhecer você !!! Descanse em paz", afirmou uma terceira pessoa.

Quem era 'Seco Batateiro'?

Natural de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, Paulo Ricardo era conhecido nas redes sociais pelo apelido “Seco Batateiro”. O influenciador tinha mais de 200 mil seguidores no Instagram, onde costumava abordar assuntos voltados ao universo dos caminhoneiros e da estrada.

Na noite anterior ao acidente, ele interagiu com seus seguidores respondendo perguntas e mostrando momentos de sua rotina.

