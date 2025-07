Influenciador causa polêmica ao jogar filho de 7 anos de penhasco; veja o vídeo

O influenciador Garrett Gee dividiu opiniões nas redes sociais após publicar um vídeo em que joga o filho de 7 anos de um penhasco

O influenciador Garrett Gee dividiu opiniões nas redes sociais após publicar um vídeo em que joga o filho de 7 anos de um penhasco, em uma rocha às margens do Lago Powell, entre os estados do Arizona e Utah, nos Estados Unidos. Segundo ele, o objetivo era ajudar o menino a vencer seus medos.

No vídeo, Garrett aparece conversando com o filho e tentando convencê-lo a pular na água. Diante da hesitação do menino, o pai o pega no colo e o arremessa no lago. Em seguida, o influenciador também salta na água. Após o mergulho, o garoto reaparece sorrindo e é aplaudido por quem assistia à cena. Por fim, ele ganha confiança e faz o salto sozinho, sem a ajuda do pai.

Na legenda, o incluenciador falou sobre o vídeo, que já somou mais de 3,5 milhões de visualizações desde sua publicação no domingo, 13. "Levamos o nosso mais novo Califórnia a uma altura de penhasco que sabíamos que ele estaria seguro. Realmente o maior perigo seria se ele hesitasse, não saltasse para longe e caísse do penhasco", escreveu na legenda.

E completou: "Então, para ser extra seguro, porque ele queria pular mas não estava se sentindo confiante.. Eu atirei-o. Eventualmente, uma águia bebé precisa de sair do ninho.. ou ser jogado fora do ninho e aprender que ELE PODE VOAR!"

Reacão dos seguidores

A atitude do pai no vídeo provocou reações distintas entre os internautas. "Bem, talvez ele não tenha superado seus medos, mas apenas criado novos", falou uma mulher. "O grito diz tudo. Ele não está pronto. Odeio isso por ele", escreveu outro internauta. "Trabalhei como terapeuta com lesão cerebral pediátrica. Acidentes acontecem; de alguns você nunca recupera", alertou outra.

"Pobre criança, e que imprudência", lamentou outra. E teve também quem elogiou a atitude do pai. "Não entendo quantas pessoas estão chocadas. O lançamento foi muito gentil e obviamente ele sabia que ia ser jogado! Ele é muito calmo e confia no pai!", disse um. "Isto é normal no Havaí com crianças. Ótimo trabalho!", opinou outra.

Leia também: Quem é Buzeira? Influenciador divide opiniões após arrecadar R$ 10 mi com brincadeira em casamento

Veja o momento: