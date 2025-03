Influencer surfista morre aos 34 anos após grave acidente

A surfista e Influencer Javiera Ortiz morreu aos 34 anos após sofrer um acidente na costa do Chile. Saiba o que aconteceu

A surfista e influenciadora Javiera Ortiz morreu aos 34 anos após sofrer um acidente na costa do Chile. Ela foi atropelada por uma lancha de pesca na praia Rinconada de Taucú, em Cobquecura. Apesar de ter sido socorrida rapidamente e levada para um posto de saúde, ela não resistiu aos ferimentos.

As informações são do canal 24 Horas. A morte foi confirmada por meio de um comunicado publicado na conta oficial do Instagram do Rinconada de Taucú Surf Club, onde a jovem praticava o esporte há cerca de dois anos.

"É com profunda tristeza e pesar que anunciamos que uma surfista morreu em um acidente na praia de Rinconada de Taucú, Cobquecura, hoje. A comunidade do surfe e os moradores locais já estão de luto pela perda trágica. Segundo os registros, a surfista foi atingida por um barco, o que lhe causou a morte", noticiou a instituição na publicação.

"Este acidente causou choque e tristeza na comunidade e nos lembrou da importância de tomar precauções extremas ao praticar atividades aquáticas. Surfistas e equipes são incentivados a respeitar as normas de segurança e estar atentos ao ambiente para evitar acidentes", complementaram.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Club de Surf Rinconada de Taucú (@clubdesurfrinconada)

Publicação recente

Em uma publicação recente em seu perfil nas redes sociais, ela mostrou que ganhou um presente de uma seguidora. "Sempre sonhei em ter um espaço com muitas espirais de vento para o dia do meu casamento, e é assim que muitos dos meus seguidores estão me ajudando a fazer isso acontecer”, ela escreveu no final do post. Nos comentários, os internautas lamentaram a morte de Javiera Ortiz.

Leia também: Empresário conhecido como 'Rei do Mar' morre aos 30 anos