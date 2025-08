Influencer quebra a coluna ao fazer desafio do salto agulha de Nicki Minaj

Uma influenciadora digital volta às pressas ao hospital ao sofrer queda durante o desafio do salto agulha de Nicki Minaj após o parto

A influenciadora digital russa Mariana Barutkina, de 32 anos, precisou ser levada às pressas ao hospital após sofrer uma queda durante um vídeo viral para as redes sociais. Ela se inspirou no desafio do salto agulha da cantora Nicki Minaj, mas o desafio deu errado e ela sofreu uma fratura na coluna.

De acordo com a imprensa internacional, a influencer teve o parto do bebê poucos dias antes de fazer o desafio. Ela tentou se equilibrar em um pé só enquanto usava salto agulha em cima de latas de leite infantil apoiadas na ilha da cozinha. O desafio não deu certo e ela escorregou. Com a queda, ela bateu as costas no balcão e se machucou.

Ela quebrou uma parte da coluna por causa da compressão na hora da queda. Apesar do susto, a fratura foi leve e ela vai se recuperar.

MC Daniel também já fraturou a costela

Em abril deste ano, o cantor MC Daniel usou as redes sociais para explicar o motivo de sua ausência no programa TVZ, do Multishow. Em um vídeo compartilhado, ele, que sofreu uma fratura enquanto jogava uma partida de futebol e quebrou o sétimo arco costal, contou que teve uma piora após dar banho no filho, Rás, de seu relacionamento com Lorena Maria.

“Infelizmente, eu fui inventar de dar banho no Rás ontem, no meu filho… Estou com a costela quebrada, fui inventar de dar banho nele e isso prejudicou ainda mais a minha costela”, iniciou ele na publicação. Em seguida, ele contou que não respeitou o repouso após o acidente e participou de coletivas, programas de TV, da festa surppresa do pai, entre outros compromissos.

No entanto, ele deveria passar 14 dias de repouso. “Estou errado, confesso… Mas só dando um parecer por não estar no programa de hoje, tá bom? Mas na quinta-feira, 3, se Deus quiser, estarei presente. Aqui tem cantor, empresário, apresentador e pai de família, vai tomando…”, detalhou.

Em um post nas redes sociais, ele compartilhou uma imagem em que apareceu deitado deitado na cama de ressonância magnética e explicou o que aconteceu. "Postando aqui para comunicar quem gosta de mim e a todos que trabalham comigo, que estou com a costela quebrada por 2 semanas, mas vou cumprir com todas as minhas responsabilidades", disse ele, que contou que sofreu uma fratura enquanto jogava uma partida de futebol.

"Costela quebrada! Duas semanas pra recuperar o osso. Vou cumprir com as minhas responsabilidades. Tô acostumado com a dor, não vou reclamar, vou aprender com ela. Não ganhei, eu conquistei e eu sei a diferença", explicou ele ao compartilhar um vídeo do momento em que se machucou.