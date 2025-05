Influencer morre aos 30 anos em meio a recuperação da cirurgia bariátrica

Família comunica a morte de Valéria Pantoja, influencer de beleza, que partiu enquanto estava na fase de recuperação da cirurgia bariátrica

A influenciadora digital Valéria Pantoja morreu no último sábado, 4, aos 30 anos, enquanto estava na fase de recuperação de uma cirurgia bariátrica. Por enquanto, a família não divulgou qual foi a causa da morte dela.

A notícia do falecimento foi confirmada pelos familiares em uma declaração nas redes sociais. "É com grande pesar que informamos o falecimento de Valéria Pantoja. Ela foi uma pessoa amada e deixa lembranças que permanecerão para sempre em nossos corações. Que Deus dê força e consolo aos familiares e amigos neste momento difícil. A família agradece as demonstrações de apoio e carinho", afirmaram.

Uma cunhada dela informou que a família aguarda pelo resultado da autópsia para saber o que aconteceu. "Ainda não sabemos a causa, somente depois da autópsia! Ela se recuperava de uma bariátrica, estava muito fraca, passou mal de madrugada e já chegou sem vida ao hospital. Por favor, parem de espalhar mentiras!", afirmou.

Quem era Valéria Pantoja?

A influencer Valéria Pantoja tinha um perfil nas redes sociais onde compartilhava procedimentos de beleza. Além disso, ela também era empreendedora e tinha seu próprio estúdio de beleza, no qual fazia preenchimento labial, botox e micropigmentação.

Valéria era formada em Estética e Cosmética e tinha pós-graduação em Procedimentos Intradérmicos e Alta Tecnologia.

Morte de influencer no México

A influenciadora digital Valeria Mireles, conhecida como Miss Rodeio, faleceu aos 20 anos de idade no dia 10 de março. De acordo com a revista People, ela faleceu em um acidente de carro em uma estrada na região nordeste do México.

Os pais dela pediram respeito neste momento delicado de luto. “Pediram que a privacidade fosse respeitada neste momento difícil”, informou uma TV local.

Valeria conquistou os internautas com seu estilo de vida country, passeios de cavalo e corridas de barril. Ela tinha 100 mil seguidores no Instagram e TikTok.

A Federação Mexicana de Rodeio fez questão de lamentar a morte da jovem. “Valeria era mais do que uma rainha do rodeio; ela era uma embaixadora da cultura cowboy, uma inspiração para muitas mulheres jovens. Seu sorriso iluminou todas as arenas, e sua paixão pelo rodeio era contagiante. Embora sua morte deixe um vazio, seu legado viverá em nossos corações e na memória do rodeio”, afirmaram.

