Influencer é morto na frente de casa em São Paulo. Entenda a investigação

Influencer morreu nesta quinta-feira, 6, ao ser executado na frente de sua casa na zona norte de São Paulo. Saiba o que aconteceu

O influenciador digital e policial militar Rafael Rodrigues Novais morreu na manhã desta quinta-feira, 6, em São Paulo. De acordo com o site G1, ele foi executado na frente de sua casa na zona norte da capital paulista. As câmeras de segurança mostraram que o assassino fugiu do local após a morte do rapaz.

Rafael tinha 32 anos e era soldado da polícia militar, além de ser influenciador digital. Ele trabalhava há 8 anos na PM e tinha um canal nas redes sociais para falar sobre o trabalho, sendo que tinha 66 mil seguidores no TikTok. Ele chegou a ser socorrido de helicóptero, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a investigação, o influencer tinha ido cobrar uma dívida do homem que atirou nele. O caso foi registrado na polícia como homicídio doloso, quando há a intenção de matar, e os policias procuram pelo suspeito.

Morte de Ivan Zimmermann

O narrador esportivo Ivan Zimmermann morreu aos 64 anos de idade. A morte dele foi confirmada pela família na quarta-feira, 5.

O comunicador faleceu em um acidente de carro na Flórida, Estados Unidos, onde morava há alguns anos. A Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos (NFL) lamentou a morte do narrador. “A NFL lamenta profundamente o falecimento do ex-narrador da Band e ESPN, Ivan Zimmermann, que teve papel fundamental na popularização da NFL no Brasil”, informaram.

