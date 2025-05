Indireta? Post de Luciano Huck levanta suspeitas após climão de adolescentes

Luciano Huck compartilha livro sobre adolescentes após ver seu filho, Benício Huck, envolvido em polêmica de influencers

O apresentador Luciano Huck chamou a atenção nesta sexta-feira, 9, ao compartilhar uma sugestão de livro nas redes sociais. Porém, o que destacou o post dele foi uma suposta indireta. Os internautas apontaram que ele teria feito uma indireta após ver seu filho, Benício Huck, envolvido em uma polêmica de influencers.

Em seu post, Huck compartilhou o livro Geração Ansiosa, de Jonathan Haidt. “Recomendo. Leitura obrigatória”, disse ele.

O livro fala sobre a infância conectada ao celular e os prejuízos que isso pode trazer para as pessoas, como consequências que podem afetar a saúde mental dos jovens. O autor também traz soluções de como tirar as crianças da frente das telas para que tenham um bom desenvolvimento.

A polêmica de influencers

O romance de Duda Guerra e Benício Huck entrou em crise por causa de rumores de ciúmes. Tudo começou quando ela foi tirar satisfação com a influencer Antonela Braga, que estava em uma viagem de trabalho com Duda. Antonela pediu para seguir a conta privada de Benício no Instagram e ele mandou o print para a namorada, que foi confrontar a jovem e criou um climão na viagem de influencers.

A história caiu na internet e as duas compartilharam pronunciamentos sobre o ocorrido. Duda Guerra contou que Benício mostrou para ela o print da solicitação de Antonela Braga. “Eles não são amigos, não são do mesmo ciclo de amizade, eles não convivem, nunca nem se viram”, afirmou ela. Em sua defesa, Antonela disse que não tinha nenhum interesse a mais em Benício, que ela só pediu para seguir por ele ser filho de famosos. “O namorado dela é filho de pessoas super conhecidas, ele é super conhecido, eu trabalho com internet, e me dá curiosidade de saber sobre a vida de pessoas nesse meio. Assim como eu sigo o Cauã Reymond”, afirmou.

Além disso, Antonela disse que outras duas influencers se afastaram dela em uma viagem após Duda confrontá-lo no hotel por causa do perfil dix de Benício. Porém, as influencers envolvidas contaram que apenas não queria mais contato com a colega de profissão.

