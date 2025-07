Indireta? Mãe de Marília Mendonça resgata vídeo da filha: ‘Melhor amiga’

Em meio a processo na justiça, mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth, compartilha vídeo antigo da filha falando sobre a relação delas

Mãe da cantora Marília Mendonça (1995-2021), Dona Ruth surpreendeu ao resgatar um vídeo antigo de sua filha. Em meio ao processo pela guarda de Léo, filho da artista falecida com Murilo Huff, ela compartilhou um vídeo da filha destacando como era a relação com a mãe.

Nos stories do Instagram, Ruth exibiu a imagem de Marília falando sobre a amizade de mãe e filha. "A minha melhor amiga é a minha mãe e vejo que ela, como mãe, tem uma postura e, como amiga, tem outra completamente diferente. Muitas vezes, a gente até se confunde com essa relação, porque ela para e fala: 'Minha filha, eu tenho que lembrar que sou sua mãe'", disse ela.

E completou: "A gente começa a brincar, uma fala um palavrão, a outra fala outro pior, e começa a se empurrar. Ela fala: 'Me respeita, eu sou sua mãe'. Eu falo: 'É que às vezes eu esqueço que você é minha mãe'. Eu perdi o pai cedo, ela passou por um momento de traição dentro do segundo casamento dela com o pai do meu irmão. Foram 10 anos de casamento, a gente se uniu mais ainda. Agora na quarentena, as duas mães, meu Deus, a gente está muito grudada".

O processo de guarda de Léo

Desde a morte de Marília Mendonça, a guarda de Léo é compartilhada entre o pai, Murilo Huff, e a avó materna, Dona Ruth. A casa de referência do menino sempre foi a mansão onde vivia com a mãe, que se tornou a casa da avó, e ele fazia visitas ao pai com frequência. Porém, o cantor quer que isso mude.

Em junho de 2025, Huff protocolou um pedido na justiça para ter a guarda unilateral do filho. Nesta semana, ele e Ruth se encontraram em uma audiência de conciliação, na qual a justiça determinou a guarda provisória de Léo para o pai e o processo segue em andamento. Com isso, Léo passou a ter como casa de referência o lar do pai. Por enquanto, o caso está em segredo de justiça.

