Indireta? Bruna Biancardi chama atenção com mensagem reflexiva

Recado dado? A influenciadora digital Bruna Biancardi agitou as redes sociais ao compartilhar uma mensagem sobre amizade; confira!

Bruna Biancardi chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na tarde desta quarta-feira, 21, ao compartilhar uma suposta indireta.

Nos stories, a influenciadora digital compartilhou uma imagem com uma reflexão sobre amizade, deixando os internautas curiosos sobre para quem seria o recado.

"Quem quer ser amigo de todo mundo, na verdade, não é amigo de ninguém", diz o post. Biancardi, então, acrescentou: "Poucos e bons", escreveu.

Vale lembrar que Bruna é mãe de Mavie, de um aninho, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr. Os dois também estão à espera da segunda filha, que se chamará Mel. Mais cedo, a influencer deu um spoiler sobre o quarto da caçula.

Na imagem postada em seu perfil oficial, é possível notar o teto do local repleto de desenhos de abelhas e uma parte de um dos móveis na cor marrom. Além disso, também tem um nicho iluminado simbolizando o mel na parte de cima do móvel também foi exibido. "Spoiler do quartinho da Mel", escreveu a mamãe coruja.

Bruna Biancardi revela se planeja terceiro filho com Neymar Jr

Bruna Biancardi está radiante desde que descobriu que será mamãe novamente! À espera de Mel, sua segunda filha com o jogador de futebol Neymar Jr, a influenciadora digital abriu o coração e revelou se o casal deseja aumentar ainda mais a família após o nascimento da caçula.

Em entrevista ao 'PodDelas’, a famosa contou que ela e o jogador já conversaram sobre a vinda de um terceiro herdeiro e, de acordo com a famosa, isso não deve demorar para acontecer. "A gente fala de ter três filhos, mas não sei, né? Vamos ver. Ter três filhos juntos, porque ele já tem outros filhos. Nunca se sabe, vamos ver", declarou ela. Saiba mais!

