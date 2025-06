Indignação de Paolla Oliveira, visual de Thaís Carla e internação de Yasmin Santos marcam a semana

Perdeu alguma fofoca? A CARAS Brasil lista os principais assuntos e famosos, como Thaís Carla e Yasmin Santos, que se destacaram nos últimos dias.

A semana no mundo dos famosos foi marcada por fortes indícios de uma possível reconciliação amorosa. Também teve atriz de Vale Tudo indignada e a esperada mudança de Zé Felipe da mansão em que morava com Virginia Fonseca, em Goiânia. Perdeu alguma fofoca? CARAS Brasil te atualiza de tudo que rolou nos últimos dias.

O domingo, 8, foi de Bruna Marquezine e João Guilherme. Os ex-namorados foram vistos juntos no aniversário de um amigo em comum, o que automaticamente levantou rumores de uma reconciliação. O clima era amistoso, segundo o perfil do Instagram Condomínio da Fifi. Apesar da torcida dos fãs por um revival, os dois seguem separados.

Na segunda, 9, a atriz Paolla Oliveira recebeu nota 0 por sua atuação como Heleinha no remake de Vale Tudo, da Globo. A colunista de TV Ana Luiza Santiago, da coluna Play, do jornal O Globo, afirmou que a artista imprime um "gestual exagerado". Segundo a profissional, isso atrapalha a composição final da personagem de destaque.

Paolla não curtiu a avaliação e se mostrou indignada. Nas redes sociais, a atriz disse que se esforça diariamente, mas sabe que não vai conseguir agradar a todos. "Às vezes é isso mesmo que acontece, sabe? A gente se entrega muito, se entrega mesmo! Mergulha fundo, estuda, se desafia. Acredita! E ainda assim não chega em todo mundo do jeito que a gente gostaria, sabe? Faz parte! Quem se expõe precisa ter a coragem para estar preparado para tudo que vem. Até um zero. E é a vida", disse ela.

Na terça, 10, Virginia foi citada em pedido de indiciamento pelos crimes de publicidade enganosa e estelionato no relatório final da CPI das Bets. A apresentadora do SBT prestou depoimento sobre sua relação com casas de apostas no mês passado. Sua defesa se mostrou surpresa com a citação.

"Aguarda e confia no justo discernimento a ser dado pelo colegiado da CPI na votação final do relatório, quando haverá a manifestação dos eminentes senadores integrantes da referida Comissão Parlamentar de Inquérito. A defesa se pronunciará oportunamente, após a deliberação colegiada final da CPI, sempre confiando que se observe à Virginia o mesmo tratamento dado a outros influenciadores digitais que, assim como ela, agiram licitamente na divulgação e publicidade das Bets, e que, no entanto, não constaram como indiciados na manifestação da relatora”, diz em nota.

Já na quarta, 11, Zé Felipe, ex da influenciadora digital, anunciou a mudança da mansão em que morava com ela, os filhos e a sogra. O imóvel milionário, que fica em um condomínio de luxo em Goiânia, era cenário para o "amor perfeito" que os dois imprimiam nas redes sociais. Agora, ele mostrou detalhes do novo lar, que também fica no mesmo condomínio, a 300 metros da sua antiga casa.

Na quinta, 12, a primeira aparição de Thaís Carla após passar pela cirurgia bariátrica deu o que falar. Horas antes, ainda na quarta, ela concedeu uma entrevista ao canal LeoDias TV para contar detalhes do procedimento. Segundo a famosa, foi feito por saúde e não por estética.

"Eu lutei muito só, tudo caía sobre mim. Se eu colocasse uma foto, falavam do meu peso. Nada estava insatisfeito. Eu tive diabetes gestacional, eu consegui controlar, mas não ia parar de tomar remédio. A minha médica falou que precisava fazer outro movimento para parar de tomar remédio. E também existia o cansaço de estar falando contra a gordofobia e sendo atacada pelas pessoas gordas", disse.

Por fim, chegamos à temida sexta-feira, 13. E o dia já começou com péssimas notícias. A cantora Yasmin Santosfoi hospitalizada após apresentar pressão na cabeça. Ela esteve acompanhada pela noiva, a influenciadora Maria Venture, e relatou os sintomas: tosse, rouquidão, pressão na cabeça, moleza, dor no corpo e febre. "Foi isso o que me fez vir ao hospital, pessoal. Já fui atendida e medicada. Agora é repouso, porque o fim de semana está cheio, graças a Deus. Obrigada pelas mensagens de preocupação", disse a cantora.

