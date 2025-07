Igor Jansen revela como conheceu a namorada ginasta Julia Soares: 'Caso antigo'

Ator Igor Jansen entrega segredos do namoro com a ginasta brasileira Julia Soares em entrevista à CARAS Brasil

Sete meses após assumir namoro com a ginasta Julia Soares (19), Igor Jansen (21) conta como conheceu a amada. Apaixonado, o jovem ator que ganhou o estrelato ao antagonizar a novela do SBT As Aventuras de Poliana (2018) conta que o seu trabalho de grande alcance na TV aberta uniu os dois corações.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, na Ilha de CARAS by GAV Resorts, o artista se derrete de paixão ao falar sobre namoro à distância por conta de projetos profissionais de ambos, como está sendo o relacionamento e como tudo começou.

"A gente está indo aos poucos. Mas, resumidamente, a Julia me conheceu primeiro. Inclusive, numa entrevista, ela disse que assistia a Poliana e que era minha fã. Caso antigo, entende? E eu vim conhecê-la nas Olimpíadas. Elas brilharam! Nós começamos a conversar, papo vai, papo vem, se encontra ali, se encontra aqui... Quando a gente menos espera, o coração bate mais forte. Aí lascou-se!", revela.

Para consolidar o namoro e driblar as adversidades que qualquer relacionamento à distância pode enfrentar, Igor conta que o diálogo prevalece. Ambos entram em um acordo/organização para adequar as agendas e o tempo de cada um.

"A minha rotina se adequa a dela. Ela tem uma rotina de treino de sete horas por dia. Loucura, sim, mas é porque ela é incrível. Eu consigo fazer um projeto e, vez ou outra, dar uma fugidinha para me encontrar com ela. O nosso eixo é Rio-São Paulo. Agora, ela está morando em São Paulo e sempre está aparecendo no Rio. Eu estou morando no Rio e sempre estou em São Paulo", diz.

Apesar das cidades diferentes, eles sempre encontram um jeitinho. "A gente está aproveitando cada momento junto. Crescendo junto, aprendendo junto, se amando junto. Acho que isso é o importante, principalmente no começo de uma relação", finaliza o ator.