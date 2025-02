Ícone do cinema nacional, Cacá Diegues morre aos 84 anos

O diretor, produtor e escritor Cacá Diegues morreu nesta sexta-feira, 14, aos 84 anos após complicações em uma cirurgia. Relembre a carreira dele

O diretor, produtor e escritorCacá Diegues morreu nesta sexta-feira, 14, aos 84 anos. De acordo com informações do portal g1, ele não resistiu após complicações em uma cirurgia. O velório está previsto para esta tarde, em horário a definir, na Academia Brasileira de Letras (ABL).

Ao longo de sua carreira profissional, Cacá dirigiu mais de 20 filmes de longa-metragem. Incluindo Xica da Silva (1976), Bye Bye Brasil (1979) e Deus É Brasileiro (2003), entre outros grandes sucessos do cinema nacional. Desde 2018, ocupava a cadeira 7 da Academia Brasileira de Letras (ABL).

Ele também trabalhou em Ganga Zumba (1964), Os herdeiros (1969), Joanna Francesa (1973), Chuvas de verão (1978), Quilombo (1984), Um trem para as estrelas (1987), Orfeu (1999), O maior amor do mundo (2005) e O grande circo místico (2018), inspirado na obra do poeta Jorge de Lima.

Vida pessoal

Nascido no dia 19 de maio de 1940, em Maceió, Alagoas, ele se mudou ainda pequeno para o Rio de Janeiro. Antes de trabalhar no cinema, estudou Direito na PUC. Cacá Diegues era pai de quatro filhos, dois deles fruto de seu casamento com a cantora Nara Leão. Desde 1981, era casado com a produtora de cinema Renata Almeida Magalhães. Ele também deixa três netos.

Em 2016, o cineasta foi homenageado pela escola de samba Inocentes de Belford Roxo, que desfilava na então Série A do carnaval com o enredo Cacá Diegues — Retratos de um Brasil em cena. E a notícia da morte causou omoção entre os artistas brasileiros, que usaram as redes sociais para publicar homenagens póstumas ao diretor de cinema.

