Iara Jamra revela que namorado foi assassinado: ‘Foi chocante’

Intérprete de Ana Lúcia na novela Volta Por Cima, Iara Jamra já perdeu um namorado de forma trágica após ele ser assassinado. Saiba a história

A atriz Iara Jamra está no ar na novela Volta Por Cima, da Globo, na qual interpreta Ana Lúcia, mas guarda uma história trágica do seu passado. Em entrevista ao Jornal Extra, ela relembrou quando um namorado da adolescência foi assassinado após um encontro deles.

Iara namorava com Francisco Noronha, que foi morto há 50 anos. A história dele foi contada na série Rota 66, do Globoplay, Ele foi morto junto com amigos da classe média alta paulistana por policiais da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota).

"Meus pais ficaram apavorados, porque ele me deixou em casa e foi para o local onde foi morto. Eu poderia estar junto... Ele era um cara legal, surfista. Foi chocante. Fui uma das testemunhas, fiquei diante de juízes...", relembrou.

Inclusive, ela disse que ficou profundamente impactada com o ocorrido. "Eu, que já tinha dificuldade com os estudos, depois disso piorei e fui expulsa da escola. Fiquei meio perdida. Com o apoio da minha família, passei a me dedicar a cursos de teatro e desenho, e minha história virou. As artes foram essenciais para eu dar a volta por cima", declarou.

Hoje em dia, Iara é solteira e não tem filhos.

Iara Jamra sobre relação com os sobrinhos

Afastada das tramas da Globo desde Amazônia, de Galvez a Chico Mendes (2007), Iara Jamra (68) encontrou em Volta por Cimaa oportunidade de retornar à emissora. Na pele de Ana Lúcia, encarregada pelos serviços gerais da Viação Formosa —empresa de ônibus fictícia da trama—, a veterana se inspirou na relação com os sobrinhos para representar a maternidade.

Na história escrita pela roteirista Claudia Souto (Pega Pega), a personagem de Iara Jamra é apaixonada pelo trabalho e pela filha, Cacá (Pri Helena). A CARAS Brasil esteve presente na coletiva de imprensa da trama, e, ao longo do bate-papo, a artista diz que apesar de não ter filhos, sentiu a maternidade quando se tornou tia.

"Eu não tive filhos, mas, como tia tive a mania de ser super maternal. Não estamos acostumadas com o dia a dia, então ficamos preocupadas. Eu sou muito cricri, então estou sendo a maior cricri com a Cacá. Mas, a personagem tem aquela coisa que a mãe não quer invadir, tem um pouco de medo [risos]. Quer ficar sempre na linha de maternal. Isso casa muito com a minha personalidade."