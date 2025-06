Humorista conhecido como Gordinho Maniçoba morre aos 27 anos

O comediante paraense Felipe Tiago da Cruz Dezincourt, conhecido como Gordinho Maniçoba, morreu aos 27 anos nesta quarta-feira, 11

O comediante paraense Felipe Tiago da Cruz Dezincourt, conhecido como Gordinho Maniçoba, morreu aos 27 anos nesta quarta-feira, 11. A informação foi confirmada por sua irmã, Joelma Vatapá, em um vídeo publicado nas redes sociais. A causa do falecimento ainda não foi divulgada.

"Infelizmente, a notícia não é boa. Nosso ídolo, que levava alegria para todo mundo, veio a óbito nesta manhã. Por favor, não me mandem mensagem perguntando o que houve. Estou tentando ser forte por causa da minha mãe, mas não tá fácil [...]. Infelizmente ele nos deixou. A alegria dele será a única coisa que vamos lembrar, das risadas", disse a irmã de Felipe, emocionada.

Já o comediante Bob Fllay detalhou:“Recebi há pouco a notícia do falecimento do Gordinho Maniçoba. A mãe dele foi acordá-lo para dar o remédio e ele já estava sem vida”, relatou.

Quem era Gordinho Maniçoba?

Felipe Tiago da Cruz Dezincourt acumulava mais de 229 mil seguidores nas redes sociais e costumava compartilhar vídeos de humor do cotidiano e unia a família e amigos para gravar. Em sua última publicação, ele celebrou um marco em sua página no Facebook. "Agora somos 30.k na minha página no Facebook gratidão a Deus e a todos vocês tropa, estamos crescendo lá devagarinho sem passar por cima de ninguém gratidão e bora pra cima", declarou.

No final de março, ele celebrou um ano de seu relacionamento com a namorada, Isa Gomes. "1 ano se passou desde que começamos essa jornada juntos, e eu não poderia estar mais feliz com o caminho que percorremos. Desde o primeiro encontro, eu sabia que havia algo especial em você, algo que me fez querer estar ao seu lado e descobrir mais sobre você. E agora, um ano depois, eu posso dizer com certeza que tomei a decisão certa", ela declarou.

