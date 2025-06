Humorista confessa que matou Miss de 23 anos. Entenda o caso

Um humorista diz para a Polícia que matou a Miss Raissa Suellen Ferreira da Silva e revela onde enterrou o corpo da jovem de 23 anos

A morte da Miss Serra Branca Teen Raissa Suellen Ferreira da Silva chocou o Brasil nesta segunda-feira, 9. Ela foi dada como desaparecida no dia 2 de junho e seu corpo foi encontrado nesta segunda-feira, após o humorista Marcelo Alves, de 41 anos, confessar que matou a jovem de 23 anos.

De acordo com o site G1, Marcelo Alves fez a confissão à Polícia Civil do Paraná pela manhã e contou o local onde a jovem estava enterrada em uma área de mata. A polícia foi ao local e encontrou o corpo dela.

O homem disse para os policiais levou Raissa para sua casa com a desculpa de que iria ajudá-la a arrumar um emprego. Lá, ele disse que a amava, mas não foi correspondido por ela - os dois se conheciam há muitos anos. Ao ver que ela não o amava, ele foi tomado pelo ódio e estrangulou a jovem com uma abraçadeira de plástico. O suspeito ainda contou que enrolou o corpo dela com uma lona e pediu a ajuda do filho para se livrar do corpo, que foi enterrado em uma área de mata.

A defesa do humorista informou que foi um crime passional e não premeditado. Ele é réu primário e a defesa espera reduzir a pena com a confissão dele. O homem e seu filho serão autuados pelo crime de ocultação de cadáver.

A família dela, que é da Bahia, está a caminho de Curitiba para os trâmites do sepultamento.

Quem era Raissa Suellen Ferreira da Silva?

Raissa Suellen Ferreira da Silva tinha 23 anos e nasceu em Paulo Afonso, na Bahia. Na infância, ela fez parte de um projeto social em sua região e conheceu Marcelo Alves, que dava aulas. Ela se mudou para Curitiba há 3 anos com o sonho de se tornar modelo e influenciadora digital.

Aos 18 anos, ela venceu o concurso Miss Sara Branca Teen da Bahia. Neste ano, Raissa queria se mudar para Sorocaba para uma nova mudança profissional.

