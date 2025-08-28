Humberto Carrão completa 34 anos; ator raspou a cabeça para viver personagem

Ator do remake de Vale Tudo, Humberto Carrão começou carreira na TV Globo ainda quando criança e acumula histórico de sucessos; relembre a trajetória

Nesta quinta-feira, 28, Humberto Carrão completa 34 anos. O ator, que está no ar em Vale Tudo (2025) da TV Globo, começou a carreira na emissora ainda na infância e já participou de grandes elencos e projetos renomados.

Humberto Carrão entrou na TV Globo com oito anos de idade para participar do seriado Bambuluá (2000), interpretando Perversos, um dos garotos da gangue de Magush que queriam destruir a cidade dos sonhos. Alguns anos depois, seguiu para integrar o elenco de maior sucesso de Malhação (2004), o que impulsionou sua carreira.

Durante a sua trajetória, Carrão passou por projetos como Bang Bang (2005), Malhação (2009) por uma segunda vez, dessa vez como o vilão Caio que acabou se tornando protagonista, Ti Ti Ti (2010) e Cheias de Charme, novela sucesso de 2012. Sua estreia no horário nobre ocorreu apenas em 2016, como o mulherengo Tiago, em A Lei do Amor.

Em 2022, o ator estreou nos streamings ao participar de Rota 66 - A Polícia que Mata e Todas as Flores, ambos disponíveis no Globoplay, e retornou ao mundo das novelas apenas em 2024, com uma participação no reboot de Renascer, novela de Benedito Ruy Barbosa adaptada por Bruno Luperi.

No ano de 2025, Humberto Carrão passou a integrar o elenco do remake de Vale Tudo como Afonso Roitman, caçula da vilã Odette. Na trama, o jovem é diagnosticado com leucemia mieloide e irá raspar a cabeça por decisão própria. Na mesma fase da história, o mocinho se reencontra com Solange (Alice Wegmann) e descobrirá que é pai dos gêmeos que a moça espera.

O diagnóstico de Afonso faz parte de um dos grandes chamativos da nova versão de Vale Tudo: a busca pelo aprofundamento da trama de alguns personagens que tiveram histórias mais rasas na versão original da novela. A trama inédita interpretada por Carrão estreia no final de agosto.

