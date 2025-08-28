CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Humberto Carrão completa 34 anos; ator raspou a cabeça para viver personagem
Atualidades / ANIVERSÁRIO

Humberto Carrão completa 34 anos; ator raspou a cabeça para viver personagem

Ator do remake de Vale Tudo, Humberto Carrão começou carreira na TV Globo ainda quando criança e acumula histórico de sucessos; relembre a trajetória

por Giulia Polizeli, sob a supervisão de Mariana Arrudas

Publicado em 28/08/2025, às 11h25

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Nesta quinta-feira, 28, Humberto Carrão completa 34 anos - Foto: Reprodução/Instagram
Nesta quinta-feira, 28, Humberto Carrão completa 34 anos - Foto: Reprodução/Instagram

Nesta quinta-feira, 28, Humberto Carrão completa 34 anos. O ator, que está no ar em Vale Tudo (2025) da TV Globo, começou a carreira na emissora ainda na infância e já participou de grandes elencos e projetos renomados.

Humberto Carrão entrou na TV Globo com oito anos de idade para participar do seriado Bambuluá (2000), interpretando Perversos, um dos garotos da gangue de Magush que queriam destruir a cidade dos sonhos. Alguns anos depois, seguiu para integrar o elenco de maior sucesso de Malhação (2004), o que impulsionou sua carreira.

Durante a sua trajetória, Carrão passou por projetos como Bang Bang (2005), Malhação (2009) por uma segunda vez, dessa vez como o vilão Caio que acabou se tornando protagonista, Ti Ti Ti (2010) e Cheias de Charme, novela sucesso de 2012. Sua estreia no horário nobre ocorreu apenas em 2016, como o mulherengo Tiago, em A Lei do Amor.

Em 2022, o ator estreou nos streamings ao participar de Rota 66 - A Polícia que Mata e Todas as Flores, ambos disponíveis no Globoplay, e retornou ao mundo das novelas apenas em 2024,  com uma participação no reboot de Renascer, novela de Benedito Ruy Barbosa adaptada por Bruno Luperi.

No ano de 2025, Humberto Carrão passou a integrar o elenco do remake de Vale Tudo como Afonso Roitman, caçula da vilã Odette. Na trama, o jovem é diagnosticado com leucemia mieloide e irá raspar a cabeça por decisão própria. Na mesma fase da história, o mocinho se reencontra com Solange (Alice Wegmann) e descobrirá que é pai dos gêmeos que a moça espera.

O diagnóstico de Afonso faz parte de um dos grandes chamativos da nova versão de Vale Tudo: a busca pelo aprofundamento da trama de alguns personagens que tiveram histórias mais rasas na versão original da novela. A trama inédita interpretada por Carrão estreia no final de agosto.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE HUMBERTO CARRÃO NO INSTAGRAM:

Leia também: Alice Wegmann escreve declaração para Humberto Carrão: 'Bom demais'

vale tudoaniversárioHumberto Carrão
Humberto Carrão Humberto Carrão   

Leia também

Amizade

Virginia Fonseca e vovô Cirto - Foto: Reprodução/Instagram

Virginia percorre quilômetros para cumprir promessa feita a fã de 81 anos: 'Dívida'

Educação

Fabiana Justus explica motivo de colocar o filho na escola - Reprodução/Instagram

Fabiana Justus explica por que colocou o filho na escola: 'Necessidade'

Romance

Lucas Souza e a namorada, Suzi Sassaki - Foto: Reprodução / Instagram

Lucas Souza surpreende a nova namorada com pedido especial: 'Promessas'

Família

Leandro Hassum - Foto: Reprodução/Instagram

Leandro Hassum surpreende a neta com presente luxuoso: 'Nunca vai esquecer'

Volta!

Tati Machado fala sobre torno à TV - Reprodução/Instagram

Tati Machado fala sobre retorno à TV no lugar de Ana Maria Braga: 'Emocionada'

Apaixonados!

Luisa Arraes - Foto: Reprodução/Instagram

Luisa Arraes surge em clima de romance com o namorado, filho de Cássia Eller

Últimas notícias

Carol Cabrino e Marquinhos já são pais de 3 criançasJogador Marquinhos e a esposa anunciam gravidez 5 meses após aborto espontâneo
Fabiana Justus explica motivo de colocar o filho na escolaFabiana Justus explica por que colocou o filho na escola: 'Necessidade'
Cátia Fonseca e Gracyanne BarbosaÉ bom ou ruim? Cátia Fonseca prova a marmita de Gracyanne Barbosa
Lucas Souza e a namorada, Suzi SassakiLucas Souza surpreende a nova namorada com pedido especial: 'Promessas'
Segundo boletim médico, Fausto Silva apresenta: 'Bom funcionamento dos órgãos transplantados'Médico aponta cuidados importantes com Faustão após alta médica: 'É um trabalho de recuperação'
Leandro HassumLeandro Hassum surpreende a neta com presente luxuoso: 'Nunca vai esquecer'
Raquel dispensa Maria de FátimaVale Tudo: Raquel dispensa Maria de Fátima e esculacha vilã
Petybon abrilhantou experiência gastronômica de CARAS Inverno 2025Petybon aquece corações com experiências gastronômicas surpreendentes, criadas para o CARAS Inverno 2025
Donald TrumpManchas nas mãos de Donald Trump levantam alerta sobre saúde vascular, aponta cardiologista
Miriam Freeland, de A Viagem, fala sobre parceria com marido e conexão entre Brasil e PortugalMiriam Freeland sobre conexão entre Brasil e Portugal: 'Experiência muito rica'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade