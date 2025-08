Homenagens à Preta Gil, saúde de Justin Timberlake e morte do filho de ex-goleiro marcam a semana

Notícias envolvendo Preta Gil, o diagnóstico revelado por Justin Timberlake e a morte do filho de ex-goleiro do Santos chamaram atenção nesta semana

Essa semana deu o que falar no mundo dos famosos e foi bastante agitada! Teve um pouco de tudo. Entre os assuntos que mais repercutiram entre os leitores da CARAS Brasil, estão: a despedida da cantora Preta Gil (1974-2025), o diagnóstico do astro estadunidense Justin Timberlake (44) e o anúncio da morte do jovem Enzo, filho do ex-goleiro do Santos, Julio Sérgio Bertagnoli, mas não para por aí. Veja tudo o que aconteceu nos últimos dias.

Eterna!

A cantora Preta Gil faleceu aos 50 anos de idade. Ela lutou pelos últimos dois anos contra as complicações de um câncer no intestino. O velório da artista aconteceu na última sexta-feira, 25, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Filha de um dos maiores ídolos da música brasileira, Gilberto Gil (83), Preta cresceu sob a mira dos holofotes e escreveu sua história sem nunca se ancorar no sucesso do pai. Desde nova, ela sabia que seu destino estaria nos palcos, mas o início artístico foi nos bastidores, como produtora.

LUTO!

Ex-goleiro do Santos, Julio Sérgio Bertagnoli usou as redes sociais no domingo, 27, para dividir uma triste notícia com o público: a morte de seu filho, Enzo, de apenas 15 anos. O adolescente lutava contra um tumor cerebral.

O Santos, time onde Julio atuou por dois anos, prestou uma homenagem ao filho do ex-atleta e lamentou a partida precoce do jovem: " O Santos Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento de Enzo Bertagnoli, filho do nosso inesquecível goleiro Julio Sérgio, que honrou o Manto Sagrado entre os anos de 2002 e 2004 ", iniciou o clube paulistano.

O que ele tem?

O cantor Justin Timberlake acaba de encerrar a turnê mundial Forget Tomorrow e contou que sofreu com um problema de saúde durante todos os shows. Ele disse que foi diagnosticado com a Doença de Lyme .

Em um post nas redes sociais, ele desabafou sobre a condição de saúde. “Enquanto reflito sobre a turnê, quero contar um pouco sobre o que está acontecendo comigo. Entre outras coisas, tenho lutado contra alguns problemas de saúde e fui diagnosticado com a doença de Lyme. Não digo isso para que sintam pena de mim, mas para esclarecer o que tenho enfrentado nos bastidores”, disse ele.

