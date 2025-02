Homem é demitido após atitude inacreditável envolvendo Neymar e Leonardo

Caso na justiça: Homem é demitido por justa causa ao acessar as contas bancárias de Neymar Jr e Leonardo por meio do trabalho. Entenda o que aconteceu

Um homem foi demitido do trabalho por justa causa ao ser acusado de acessar as contas bancárias de Neymar Jr e Leonardo sem permissão. De acordo com o site da Band, ele era operador de teleatendimento que prestava serviço para uma instituição bancária e sua demissão foi parar na justiça.

A publicação informou que ele acessou as contas dos famosos sem ter necessidade em seu trabalho e que isso se tornou uma violação da política de segurança da empresa. O acesso indevido foi descoberto por meio do sistema de monitoramento e ele admitiu que entrou nas contas por curiosidade.

O caso dele foi parar na Justiça, que determinou que a atitude dele foi grave e manteve a demissão por justa causa. O caso ainda cabe recurso do trabalhador.

Funcionário do príncipe Harry foi demitido

O príncipe Harry perdeu um dos seus funcionários mais próximos durante o período de experiência. Apenas três meses após iniciar no trabalho, Josh Kettler deixou o cargo.

De acordo com a revista People, Kettler ocupava o cargo de chefe de gabinete do príncipe, o que significa que ele era o braço direito de Harry e o acompanhava de perto em seus compromissos e rotina.

O motivo da saída não foi divulgado, mas sabe-se que foi um acordo entre Harry e Josh. Os dois chegaram à conclusão de que não era a escolha certa para ambos e encerraram o contrato de forma mútua e sem problemas.

Kettler ficou apenas 3 meses no cargo, o que é considerado um período de experiência. Ele começou no trabalho uma semana antes da viagem do príncipe para a Nigéria com a esposa, Meghan Markle, e sai do cargo depois de ser anunciado que Harry fará uma viagem oficial para a Colômbia.