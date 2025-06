Histórico da relação de Murilo Huff e Dona Ruth: Saiba os detalhes

Murilo Huff e Dona Ruth tiveram a guarda compartilhada de Léo, filho de Marília Mendonça, nos últimos anos. Porém, eles estão em lados opostos após o início de um processo na justiça

O cantor Murilo Huff e Dona Ruth estão em lados opostos quando o assunto é a guarda de Léo, de 5 anos, filho de Marília Mendonça. Os dois tinham a guarda compartilhada do menino desde a morte da cantora em 2021. Porém, tudo mudou quando Huff entrou na justiça para pedir a guarda unilateral. Com isso, que tal saber mais sobre como é a relação dos dois envolvidos? Confira abaixo:

Murilo Huff e Dona Ruth se conheceram quando ele engatou um romance com Marília Mendonça, que teve como fruto o pequeno Léo. Os dois cantores se separaram e surgiram rumores sobre o motivo do término. Na época, o sertanejo Bruno, da dupla com Marrone, chegou a apontar que os dois teriam se separado por causa dos atritos de Huff com Ruth. “Ela fazia tudo pela mãe. Inclusive, ela falou em particular no meu ouvido que largou do menino porque ele estava enfrentando a mãe [dela]”, afirmou ele. Porém, esta história nunca foi comentada pelos envolvidos.

Depois da morte de Marília Mendonça no trágico acidente de avião, Murilo e Ruth ficaram mais próximos por causa de Léo. Na época, a avó materna ficou vivendo com o menino na casa onde eles já moravam quando a cantora estava viva e o pai ficou ainda mais próximo para acompanhar o crescimento do menino.

Murilo e Ruth chegaram trocar homenagens nas redes sociais em datas especiais e demonstravam que tinham uma boa relação familiar. Inclusive, Ruth apoiou o ex-genro quando ele assumiu o namoro com a influencer Gabriela Versiani em 2023.

Em 2024, a mãe de Marília se declarou para o pai do neto. "Hoje é um dia muito especial, pois celebramos a vida de alguém que tem um significado profundo para mim. Você me presenteou com um dos maiores tesouros da minha vida e, por isso, sou eternamente grata. Tenho um imenso orgulho da pessoa que você se tornou: amável, carinhosa e um pai extraordinário, sempre dedicado e atencioso. Saiba que o Leozinho te ama profundamente e reconhece o pai incrível que você é. Agradeço de coração por todo o apoio e por sua dedicação incansável ao nosso pequeno", afirmou.

A batalha na justiça

Em junho de 2025, Murilo Huff e Dona Ruth ficaram em lados opostos sobre o futuro de Léo. Isso porque o cantor entrou na justiça para pedir a guarda unilateral do filho. O processo corre em segredo de justiça, mas os dois já trocaram alfinetadas nas redes sociais.

"Entendam que, para mim, o mais confortável seria ficar calado. Mas diante de tudo que eu descobri nos últimos meses, a prioridade agora é o bem-estar do meu filho. Tomei essa decisão por um bem maior. Não julguem sem conhecer a história por completo", disse ele.

Então, Ruth rebateu com acusações contra o ex-genro. "O Léo nunca recebeu nenhum centavo de pensão do pai, mas jamais ataquei a integridade dele, pelo contrário, sempre defendi que o Léo respeitasse e amasse o pai dele. Quanto ao patrimônio do Léo, podem ter certeza de que este está sendo muito protegido, inclusive submetido a prestação de contas na ação de inventário do patrimônio que a minha filha deixou e que está até hoje em andamento”, afirmou ela.

Então, ela destacou o seu desejo de lutar pela guarda compartilhada do neto. "Vou lutar contra tudo aquilo que for contrário a esses valores, seja por parte de quem quer que seja. A verdade um dia será apresentada e tenho certeza de que a justiça será feita. Em respeito ao meu neto e seguindo a determinação judicial, não vou manifestar tudo agora, mas não posso me calar diante de atitude tão desumana com uma mulher, mãe e avó”, declarou.

Por sua vez, Murilo rebateu e disse o que paga para o filho todos os meses. "São tantas mentiras que fica até difícil responder todas. É muito humilhante ter que vir aqui expor esse tipo de coisa, mas se eu me calar, a mentira vira verdade. Então, vamos lá: Escola (2.6k por mês); Plano de saúde (1.2k por mês); Psicóloga (média de 2.8k por mês); Babá/enfermeira (5k por mês); Tratamento para diabetes (média de 4k por mês). Mais consultas médicas em casa. Mais aula de bateria em casa. Mais de 15 mil por mês apenas com custos fixos básicos pagos por mim", disse ele.

Por enquanto, o caso ainda não foi finalizado e o processo segue em andamento.