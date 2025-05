Hérnia de disco: médico explica condição que afeta Ana Paula Renault

Ana Paula Renault precisou passar por uma cirurgia de emergia após sentir fortes dores; entenda a condição que afetou a ex-BBB

Ana Paula Renault revelou que precisou passar por uma cirurgia de emergência após sentir fortes dores. A ex-BBB foi ao pronto-socorro com dor na coluna e descobriu que teria que ficar internada por causa de uma hérnia de disco.

"Eu nunca fui internada na vida. Terça-feira, uma hérnia de disco deu uma crise, que eu vim correndo para o pronto-socorro. Eles não me deram alta mais porque eu já estava tendo comprometimento neurológico, meu pé esquerdo já estava bobo e tá dormente até agora, eu não sinto os dedos. E eu vou fazer uma cirurgia de emergência mesmo. Uma cirurgia na coluna por causa de uma hérnia gigantesca", relatou.

O que é hérnia de disco?

A hérnia de disco é um problema comum e estima-se que até 20% dos adultos terão hérnia de disco em algum momento. O ortopedista Dr. Fernando Jorge explicou a condição: "Imagine que sua coluna é formada por vários ossos empilhados, chamados vértebras. Entre esses ossos, existem 'almofadinhas' chamadas discos intervertebrais. Esses discos funcionam como amortecedores, permitindo movimento e absorvendo o impacto do dia a dia - como andar, correr ou até se curvar para pegar algo no chão."

"Agora, pense nesses discos como se fossem um sanduíche de gelatina: por fora, têm uma capa mais firme (o anel fibroso) e, por dentro, uma parte mais mole, como um gel (o núcleo pulposo). A hérnia de disco acontece quando essa parte interna escapa ou vaza por uma rachadura na parte externa do disco. Quando isso acontece, esse gel pode pressionar os nervos da coluna, o que causa dor, formigamento, fraqueza ou perda de sensibilidade. Essa dor pode ficar só nas costas ou até irradiar para os braços ou pernas, dependendo da região afetada", detalhou.

O que pode causar uma hérnia de disco e os sintomas?

O médico explica que entre as principais causas da hérnia de disco estão o envelhecimento natural, o sedentarismo e a má postura. "Com o envelhecimento, os discos perdem água e flexibilidade, ficando mais frágeis. Além disso, músculos fracos por sedentarismo ou má postura não sustentam a coluna adequadamente", diz ele.

"Mas movimentos repetitivos ou esforço excessivo também podem causar a hérnia de disco, assim como carregar peso de forma errada e torcer o corpo com frequência (ex: em certos trabalhos ou esportes). Quedas, acidentes ou impactos na coluna também estão relacionados com o problema, além da genética e obesidade, quando fatores hereditários ou o excesso de peso sobrecarregam os discos. O estilo de vida moderno, com pessoas que ficam muito tempo sentadas, em má postura no celular/computador, além da falta de exercícios, tudo isso pode enfraquecer a musculatura que protege a coluna", acrescenta o ortopedista.

Quanto às limitações, o médico explica que a hérnia pode causar: dor intensa ao se movimentar, sentar ou ficar em pé por muito tempo, dificuldade para caminhar, levantar objetos ou praticar atividades físicas, formigamento ou dormência nos braços, mãos, pernas ou pés (dependendo da região da hérnia), e fraqueza muscular, afetando até mesmo tarefas simples, como segurar um copo. "Hoje o diagnóstico é mais preciso e temos exames como a ressonância magnética, que identifica hérnias que antes passavam despercebidas", pontou.

Tratamento

Dr. Fernando também explica que a maioria das hérnias não precisa de cirurgia. "Existem tratamentos não cirúrgicos e cirúrgicos. A maioria das pessoas melhora sem cirurgia em algumas semanas. O tratamento não cirúrgico (90% dos casos) começa com repouso curto, mais medicamentos anti-inflamatórios e analgésicos, mas pode precisar de fisioterapia com exercícios para fortalecer músculos e melhorar a postura e infiltrações na coluna (para reduzir inflamação). A cirurgia é indicada em casos graves, se houver perda de força, dor incapacitante ou falta de melhora após 6 semanas. Técnicas modernas são minimamente invasivas", conta.

"A recuperação completa é possível, mas varia conforme a gravidade. Alguns podem ter dores ocasionais e precisam manter hábitos saudáveis. Além disso, a prevenção é essencial: exercícios regulares, controle de peso e evitar movimentos que sobrecarreguem a coluna reduzem o risco de nova hérnia. Por isso, não ignore dores que persistem, principalmente aquelas que irradiam para braços ou pernas. Cuide da sua coluna, pois ela é o eixo da sua qualidade de vida", finaliza.

Leia também:Médico explica condição de Rafael Cardoso e alerta sobre eletrodos no corpo: 'Sinais'