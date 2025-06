Heraldo Pereira faz rara aparição com a esposa. Saiba quem é

Jornalista da Globo, Heraldo Pereira curte passeio com a esposa e é flagrado pelos paparazzi. Saiba quem é a eleita dele

O jornalista Heraldo Pereira, da TV Globo, fez uma rara aparição em público com sua esposa, Cecília Maia. Os dois foram flagrados juntos na saída de um restaurante no Rio de Janeiro na tarde de domingo, 29.

Eles foram vistos trocando beijos e carinhos durante o passeio a dois. Vale lembrar que Heraldo e Cecília estão casados desde 1988 e são pais de duas filhas, Mayara e Isadora. As herdeiras não seguiram os passos do pai no jornalismo e se formaram em psicologia e moda.

Hoje em dia, Heraldo comanda o telejornal Bom Dia Brasil e também é substituto no Jornal Nacional.

Heraldo Pereira curte passeio com a esposa - Foto: Dan Delmiro / AgNews

Heraldo Pereira é tímido

Em uma entrevista recente no site UOL, Heraldo Pereira contou que é tímido. Ele não tem redes sociais e é reservado com sua vida pessoal. O profissional trabalha 12 horas por dia e gosta de usar o restante do tempo em atividades offline. "Nas outras 12 horas, gosto de ler, de jogar bola, não tenho rede social porque não tenho tempo. O trabalho me exige e também sou uma pessoa reservada, sou muito tímido", afirmou ele.

Ele ainda contou que se apaixonou pelo jornalismo ainda na infância. "Eu era garoto lá em Ribeirão Preto, tinha uns cinco, seis anos, e eu ouvia rádio com o meu avô, ficava tão encantado com o noticiário, me perguntava como é que o repórter e os interlocutores iam buscar aquela notícia, isso me entusiasmava muito. O rádio era uma coisa que eu ficava fascinado em ouvir as notícias. Meu avô que era analfabeto gostava muito de noticiário e isso me encantou desde cedo. Sempre fui muito contador de histórias", disse ele.

Hoje em dia, ele adora fazer parte do Jornal Nacional. "Via Jornal Nacional desde criança, sempre foi uma referência, tenho muito orgulho de poder participar do rodízio de apresentadores, por onde passaram profissionais dos mais emblemáticos que tivemos e ainda temos. Foi muito marcante, me honra poder ter estado lá", afirmou.