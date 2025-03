Heloisa Périssé faz confissão sobre maternidade: 'Eu só peço uma coisa à Deus'

Heloisa Périssé protagoniza dublagem de animação; em entrevista à CARAS Brasil, a atriz detalha este projeto e fala sobre maternidade

Profissões não faltam no currículo de Heloisa Périssé (58) que é humorista, atriz, autora, roteirista e, com muito orgulho, mãe! E como ela mesma define:"Bastante presenta na vida das milhas filhas". Em entrevista à CARAS Brasil, a artista destaca as transformações em sua vida após a maternidade e abre o coração ao falar das herdeiras.

Heloisa Périssé é mãe de Luísa (25) e Tontom (18) e menciona que sempre procura estar muito próxima das filhas. A artista confessa que se encontrou na maternidade e na carreira: "São duas coisas que, realmente, eu amo e procuro me doar 100%, sem limites", reflete.

"Eu faço questão de ser uma mãe que seja um colo muito doce, muito confortável, de que elas se sintam apoiadas, de que elas se sintam muito amadas. Eu tenho muito orgulho das minhas duas filhas e elas foram o melhor presente assim que Deus pode me dar", declara.

Religiosa, Heloisa Périssé confessa que a primeira coisa que falou para as filhas, quando elas nasceram foi a oração do Salmos 91."Eu li para as duas. A primeira coisa que elas ouviram da minha boca: 'Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará!".

A atriz reforça que as duas filhas são motivo de muita alegria em sua vida, por isso procura estar sempre presente físicamente e espiritualmente. Heloisa Perísse confessa seu único pedido à Deus envolvendo as herdeiras.

"E eu só peço uma coisa à Deus, que elas estejam sempre no centro da vontade Dele , onde a paz e o amor transcendem todo o entendimento. Eu peço que Deus coloque seus anjos em torno delas todos os dias da minha vida. Eu dobro o meu joelho pelas minhas filhas, orando por elas", confessa.

ANIMAÇÃO EM FAMÍLIA

Heloisa Périssé também está em contagem regressiva para a estreia de Deu Preguiça, nova animação que estreia nesta quinta-feira, 13. E para a artista, este projeto tem um significado ainda mais especial, pois ela dá voz à protagonista Gabriella e sua filha Tontom também participa do filme com a personagem Laura.

A atriz fala da animação e reflete :"A minha personagem a Gabi, uma grande cozinheira e o sonho dela é que a filha siga os caminhos que ela trilhou. E eu vendo o filme fiquei até um pouco incomodada, porque eu achei a minha personagem muito um pouco tirana. E eu nunca fiz isso com as minhas filhas! O que elas escolhessem para mim estava bom. Eu assistindo o filme, eu vi que a minha postura diante da vida está certa", finaliza a atriz Heloísa Périssé.

