Helô Pinheiro relembra foto e surge a 'cara da filha': 'Parecia'

Eterna Garota de Ipanema, Helô Pinheiro relembra clique dos anos 70 e impressiona ao surgir parecida com uma das filhas; veja

A eterna Garota de Ipanema, Helô Pinheiro, aproveitou o clima de tbt na rede social nesta quinta-feira, 05, para relembrar uma foto do passado. A famosa então exibiu um clique dos anos 70 e impressionou com sua aparência.

Mãe de três mulheres e um homem, a artista chamou a atenção ao mostrar como Jô Pinheiro se parece com ela na época. Nos comentários, a herdeira e os internautas viram a semelhança e ficaram admirados.

"Tbt anos 70 eu no clube Caiçaras RJ. Ai que saudades do meu cabelão…", disse a Garota de Ipanema na legenda. "Nossa! Vi a Jô na hora", reagiram. "Vocês acham que a mamãe parecia comigo? Eba", comemorou a filha da famosa.

Em novembro de 2019, Jô Pinheiro, a mais nova das filhas de Helô Pinheiro, ficou noiva durante o aniversário de 80 anos do pai. Em agosto de 2021, aconteceu o casamento dela com Eduardo Nunes.

Helô Pinheiro chora com presente de Ticiane Pinheiro

A apresentadora Ticiane Pinheiro surpreendeu Helô Pinheiro no domingo, 11, de Dia das Mães, com um presente grandioso. A famosa deixou a mãe muito emocionada com a surpresa e conseguiu fazer a Garota de Ipanema chorar com o "mimo".

No condomínio onde a loira mora, a esposa de César Tralli levou o carro novo e blindado que comprou para ela. Com um buquê nas mãos, Ticiane Pinheiro levou Helô Pinheiro até o veículo, avisando que o bem já estava em seu nome e no seguro, tudo pronto para ela já dirigir sem preocupação.

"Feliz Dia das Mães para você que merece o MUNDO! TE AMO", declarou-se a comandante do Hoje Em Dia. "Não dá pra acreditar", disse a eterna Garota de Ipanema a sentar no carro novinho. Veja o momento emocionante aqui!