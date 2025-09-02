Helô Pinheiro reage ao saber de mudança de César Tralli para o JN: 'Merece'

Ao saber de mudança de César Tralli para o 'Jornal Nacional', Helô Pinheiro reage e faz declaração cheia de admiração para o genro

A transferência de César Tralli para o Jornal Nacional deixou a família do comunicador cheia de orgulho. Além de receber uma declaração de Ticiane Pinheiro, o novo âncora do programa da Globo foi homenageado pela sogra, Helô Pinheiro.

Grande admiradora do genro, a eterna Garota de Ipanema compartilhou uma foto com ele e falou sobre o jornalista ser merecedor do cargo. Helô Pinheiro então enalteceu o talento e sensibilidade que o esposo de sua filha tem.

"Já estar na Vênus platinada é uma grande conquista e agora fazer parte da bancada do “JN”é simplesmente “Fantástico”! Você era o mais indicado para estar nesta posição substituindo o também grande jornalista William Bonner. Sua inteligência , capacidade emocional para dar as notícias e o seu se despedir deixando o sabor de quero mais, merece estar aí conquistando cada vez mais o público que te ama", começou dizendo.

"Eu sou testemunha disso, pois todo mundo que vem até a mim, só tece elogios a você

Nós, sua família e parentes estamos transbordando de orgulho. A Globo além de ser uma potência, tem o bom gosto ao escalar seus funcionários e os fazendo crescer com suas observações. E o seu talento e capacidade como jornalista o fez ter esse cargo que merece", falou.

"Consideração e respeito para as notícias, você é perfeito. Parabéns meu genro querido. Que Deus o conserve carinhoso como sempre com os seus telespectadores. Com nosso amor por tudo, o aplaudimos de pé. Felicidades e beijos", declarou-se a loira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Helô Pinheiro (@helopinheiro1)

Motivo da saída de William Bonner do Jornal Nacional

De acordo com o comunicado da Globo, William Bonner manifestou seu desejo de sair do Jornal Nacional há cinco anos, quando a transição começou a ser preparada pela emissora. Ele pediu para mudar de função para ter mais tempo para sua família e atividades pessoais.

O comunicador ficou 29 anos como apresentador e 26 anos acumulando também a função de editor-chefe.

O depoimento do apresentador sobre a hora da despedida

No comunicado oficial de sua saída do JN, William Bonner compartilhou um depoimento relembrando do seu trabalho no telejornal por tanto tempo.

"Esse aniversário do JN não tem número redondo, lançamento de livro, série especial de reportagens. E, mesmo assim, foi o que consumiu mais tempo pra ser preparado. Foram cinco anos, desde a minha primeira conversa com a direção do jornalismo sobre o desejo de reduzir a carga horária e as responsabilidades exigidas pela chefia e pela apresentação do JN. Precisamos superar a fase crítica da pandemia, arquitetar sucessões e preparar sucessores até a data do anúncio das novidades. E, finalmente, podemos todos conversar sobre essas conquistas e movimentos sem reservas. Alguns números ajudam a explicar meu desejo e minha necessidade de mudar de ritmo. São 29 anos e quatro meses de JN. Exatos 26 anos como chefe da equipe de editores, comandando reuniões, avaliando pautas, planejando edições, apresentando as notícias a milhões. Nesse período, tornei-me pai, vi minhas crianças acharem que se tornaram adultos. Mudaram de endereço, até de país. Ser recebido pelo Globo Repórter me deixa honrado e gratíssimo. Todos os meus amigos me ouviram falar do sonho de integrar essa equipe quando pudesse deixar o JN. De todos os programas do jornalismo já existentes quando cheguei à Globo, é o único em que nunca atuei, nem interinamente, em 39 anos. Lembro quando a Sandra Annenberg chegou lá. Amiga de décadas, cúmplice do meu sonho, que era dela também, Sandra me mandou mensagem carinhosa: ‘Cheguei antes, amigo. Te espero aqui!’ Ano que vem, estaremos juntos por lá. O Tralli receberá o carinho e o apoio merecidíssimo que o time do JN sabe compartilhar. E terei prazer de continuar colhendo até lá", afirmou.

Renata Vasconcellos fala sobre a mudança

Com a saída de Bonner, Renata Vasconcellos vai trabalhar ao lado de Cesar Tralli. Em um depoimento, ela falou sobre a mudança.

"Depois de mais de uma década de parceria incansável com William Bonner na bancada do Jornal Nacional, é com um imenso prazer que eu recebo César Tralli nessa nova etapa. Que sorte a minha poder trabalhar com profissionais que representam o melhor do telejornalismo brasileiro. Ao Bonner, minha gratidão emocionada pela confiança, pelo aprendizado e pela inspiração. Na sua ética do trabalho e na sua coragem. Ao Tralli, minhas boas-vindas com a certeza confortante do que virá: parceria dedicada, competente e cheia de sensibilidade", comentou.