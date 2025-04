Helena Ranaldi se irrita com manchete após festa da Globo: 'Nunca falei isso'

Em suas redes sociais, Helena Ranaldi se mostrou irritada após se deparar com algumas manchetes sensacionalistas após a festa de 60 anos da Rede Globo

Na última segunda-feira, 28, a Rede Globo realizou uma festa em comemoração aos seus 60 anos e o evento contou com a presença de diversas celebridades marcantes na história da emissora.

Helena Ranaldi foi à festa acompanhada pelo filho Pedro Waddington, que está no ar como o Tiago em Vale Tudo. Na ocasião, a atriz que está afastada da TV há cerca de dez anos fez questão de conversar com os jornalistas.

A famosa foi questionada sobre quando retornará para as novelas e brincou ao responder "só Deus sabe", porém se irritou com as manchetes que saíram sobre o assunto. Em suas redes sociais, Helena fez questão de se pronunciar.

"Estive presente na festa dos 60 anos da TV Globo. Estou afastada da televisão há dez anos e confesso que nesse tempo, tenho falado pouco com a imprensa. Ontem fui questionada quando voltaria a fazer novelas e brincando respondi 'só Deus sabe'. Para minha surpresa, hoje em vários portais, a notícia era que eu havia falado 'espero convites'", disse ela.

Em seguida, ela demonstrou seu descontentamento com a situação. "Essas palavras não foram ditas por mim e por isso faço questão de deixar registrado aqui este esclarecimento. Parece um detalhe sem importância, mas para mim faz bastante diferença", concluiu.

O último trabalho de Helena Ranaldi foi uma participação em um episódio da série Carcereiros, do Globoplay, em que ela interpretou Leila.

Carreira

Helena Ranaldi começou sua carreira em 1990 ao interpretar Stefânia em A História de Ana Raio e Zé Trovão, da extinta TV Manchete. No ano seguinte, a atriz interpretou Andréa em Amazônia. Já na Rede Globo, a artista deu vida à Nina em Despedida de Solteiro, em 1992.

E a sucessão de sucessos seguiu. Helena atuou em Olho Por Olho, Quatro Por Quatro, Explode Coração, Anjo de Mim, Andando Nas Nuvens, entre outras. Já nos anos 2000, Helena interpretou Cintia na famosa novela Laços de Família e muitas outras tramas de sucesso como Presença de Anita, Mulheres Apaixonadas, Senhora do Destino, Páginas da Vida e A Favorita.

A última novela em que Helena Ranaldi atuou foi Em Família, exibida em 2014 pela Rede Globo. Na trama, ela interpretou Verônica.

Mãe coruja

A atriz Helena Ranaldi e o filho, o ator Pedro Waddington, marcaram presença na festa dos 60 anos da Globo na noite de segunda-feira, 28. Os dois surgiram elegantes na entrada do evento e esbanjaram sintonia - além da semelhança física entre mãe e filho.

Durante uma conversa com os jornalistas, Helena elogiou o trabalho de estreia do filho na TV. Pedro interpreta o Tiago no remake da novela Vale Tudo, da Globo.

Ao ser questionada sobre o que está achando do trabalho do filho, ela disse: "Muito orgulho. Estou muito feliz porque acho que o Pedro está se encontrando em uma profissão que é a minha profissão e eu acho muito especial".

Então, um jornalista perguntou se ela vai voltar para as novelas e a atriz brincou: "Só Deus sabe”.

